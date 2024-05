Störche gehören zu Sontheim wie die Brenz. Immer mehr Vögel lassen sich in der Gemeinde nieder und nisten an kuriosen Orten, etwa auf dem Schild eines Supermarkts.

In Sontheim im Kreis Heidenheim nisten seit vielen Jahren Störche. Ihre Nester bauen die Vögel immer wieder an ungewöhnlichen Plätzen, sie machen sich damit nicht bei allen Sontheimerinnen und Sontheimern beliebt.

Ein ungewöhnliches Bild bietet sich beispielsweise Autofahrerinnen und Autofahrern, wenn sie durch Sontheim an der Brenz fahren: Auf dem Werbemast eines Supermarkts hat mit viel Geschick ein Storch sein Nest gebaut, - von dort schaut er ganz entspannt auf den fahrenden Verkehr.

Störche mögen die gefiederte Nachbarschaft: Die Storchenkolonie in Sontheim an der Brenz zählt inzwischen zwölf Brutpaare. SWR

Gegenüber, nur wenige Meter entfernt, sitzt ein Storchennachbar, der sein Nest auf einem Kamin über einem Biergarten eingerichtet hat. Die gefiederte Nachbarschaft gefällt den Störchen, die eigentlich in Kolonien brüten, weiß Naturschützer Ulrich Kastler. Als Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe beobachtet er die Störche in Sontheim seit Jahren.

Der Storch ist eigentlich ein Kolonievogel.

Seit 2009 wieder Störche in Sontheim

Ganze zwölf Brutpaare hat der Naturschützer in diesem Jahr gezählt – davon sechs auf dem Sontheimer Schloss. Das sei nicht immer so gewesen, erzählt Kastler.

Dabei haben die schwarz-weiß-gefiederten Vögel mit den orangen Stelzenbeinen Tradition: Bis Mitte der Siebzigerjahre hätten regelmäßig Störche in Sontheim gebrütet. Damit sei es auf einen Schlag vorbei gewesen.

Erst seit 2009 seien die Störche in die Kleinstadt zurückgekehrt. Seitdem werden es stetig mehr.

Wissenswertes über Störche Der in Europa am meisten verbreitete Storch ist der sogenannte Weißstorch. Er misst vom Kopf bis zum Schwanz etwa 110 Zentimeter, hat eine Flügelspannweite von bis zu 220 Zentimetern und wiegt zwischen drei und vier Kilogramm. Männchen und Weibchen sehen gleich aus, nur sind die Männchen meist etwas größer und schwerer als die Weibchen. Die Vögel brüten in offenen Kulturlandschaften mit Feuchtgrünland, Fließgewässern, Weiden und Wiesen. Als Kulturfolger lassen sich Weißstörche oft in der Nähe von Menschen nieder. Sie bauen ihre großen Nester auf Schornsteinen, Dächern, Masten oder Kirchtürmen. Die Brutzeit beginnt Mitte März und endet Anfang August. Drei bis fünf Eiern bebrütet das Storchenpaar. Nach ungefähr zwei Monaten verlassen die Jungvögel das Nest. Durch ihre schwarzgefärbte Schnabelspitze sind sie dann noch einige Wochen von den Altvögeln zu unterscheiden. Im Winter fliegen die Langstreckenzieher zum Überwintern nach Afrika. Dafür legen sie bis zu 4.500 Kilometer zurück. In Baden-Württemberg hat der Bestand an Weißstörchen in den letzten Jahren zugenommen. Von nur 15 Brutpaaren im Jahr 1975 hat sich die Zahl laut Naturschutzbund (NABU) im Jahr 2023 auf 2.250 brütende Storchenpaare erhöht.

Gute Bedingungen für Störche in Sontheimer Umgebung

In diesem Jahr kommt auf je 250 Einwohnerinnen und Einwohner etwa ein ausgewachsener Storch. Dass sich die Störche in Sontheim wohlfühlen, liegt nicht zuletzt an der Umgebung, so Kastler.

Als Schreitvogel brauche das Tier offene Flächen. Da käme ihm das Wiesental gerade recht. Auch das Nahrungsangebot scheint den Vögeln zu gefallen.

Störche bauen Nester aus lose aufgeschichteten Ästen und Zweigen. Solche Storchennester, auch Horste genannt, sind auch in Siedlungen zu sehen, auf Kaminen und Dächern beispielsweise. SWR

Sontheimerinnen und Sontheimer begeistert von Störchen

In Sontheim kommen die gefiederten Gäste gut an. Viele Passantinnen und Passanten legen den Kopf in den Nacken, um die Storchennester zu bestaunen. So auch Regina Kattrin von der "Brenztal Apotheke", die den Supermarkt-Storch und seinen Kamin-Nachbarn in ihren Pausen beobachtet: "Das ist sehr schön für uns. Wir gehen immer mal wieder vor die Tür und schauen den Störchen zu."

Auch im SWR Fernsehen waren die Störche aus Sontheim schon zu sehen, wie in diesem Film von 2017.

Werden die Störche in Sontheim zum Problem?

Spricht man mit Bewohnerinnen und Bewohnern in der Gemeinde, schwingen neben der Begeisterung für die Störche auch kritische Töne mit: Laut seien sie, die Klapperstörche, und sie machten Dreck.

Letzteres bekommt auch Restaurantbesitzer Ronny Schreiter zu spüren. Seit inzwischen sieben Jahren brüten Störche auf seinem Schornstein.

Im Großen und Ganzen ist es ein ziemlicher Publikumsmagnet für Gäste.

Immer wieder landen allerdings Kot der Vögel oder Äste vom Nest in seinem Biergarten. Deshalb hat der Wirt zum Schutz der Gäste einen Pavillon aufgestellt. Und damit sich Heizungsabzug und Storchennest nicht in die Quere kommen, hat Schreiter seinen Kamin umgebaut.

Der Gastronom nimmt es locker. Er findet die langbeinigen Untermieter sogar nützlich: "Im Großen und Ganzen ist es ein ziemlicher Publikumsmagnet für Gäste. Die können beobachten, wie die Jungstörche schlüpfen und erste Flugversuche unternehmen."