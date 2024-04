per Mail teilen

Schnee, Schneeregen und Graupel haben am Wochenende den Störchen auf ihren Nestern in Oberschwaben zu schaffen gemacht. Die ersten Jungstörche könnten demnächst schlüpfen.

Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und anhaltende Schnee- und Schneeregenschauer setzen den brütenden Störchen in Oberschwaben zu. Am Wochenende waren einzelne Nester vorübergehend zugeschneit.

Auf dem Blaserturm in Isny im Allgäu trotzt ein Storch am Sonntagvormittag den dichten Schneeflocken. Webcam Stadt Isny

Auf der Webcam der Stadt Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist das Nest auf dem Blaserturm zu sehen. In Bad Waldsee (ebenfalls Kreis Ravensburg) wechseln sich zwei Störche beim Brüten ab. Am Sonntagmittag, als der Schnee auf dem Nest weitgehend geschmolzen ist, sind deutlich mindestens vier Eier zu erkennen.

Deutlich erkennbar sind mehrere Eier im Nest in Bad Waldsee. Webcam www.stoerche-bw.de

Erste Jungstörche könnten in den kommenden Tagen schlüpfen

Nach Angaben der Storchenbeauftragten für Oberschwaben haben sich die Weißstörche in diesem Frühjahr wegen der frühsommerlichen Temperaturen im März mit dem Bau ihrer Horste beeilt. Ende März hätten in den meisten Nestern bereits Eier gelegen. Mit dem Schlüpfen der ersten Jungstörche wird in den kommenden Tagen gerechnet.

2019 und 2021 hatte anhaltend nasskaltes Wetter dem Storchennachwuchs in Oberschwaben stark geschadet, viele Jungstörche verendeten. Solange die Störche die Eier wärmen, besteht jedoch keine Gefahr.