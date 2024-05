Michelle Brendle aus Pfullendorf hat Mukoviszidose und will anderen Mut machen

per Mail teilen

Die 28-jährige Michelle Brendle aus Pfullendorf lebt seit ihrer Geburt mit der Stoffwechselerkrankung. Ihre Lunge war so schwer geschädigt, dass sie eine Transplantation brauchte.

Die 28 Jahre alte Michelle Brendle aus Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ist schon ihr Leben lang krank. Sie leidet an der seltenen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose. Sie will anderen Erkrankten Mut machen, das Leben trotzdem zu genießen und positiv in die Zukunft zu schauen.

Dabei hat Michelle Brendle schon einen steinigen Weg hinter sich. Kurz nach ihrer Geburt wurde die Krankheit bei ihr diagnostiziert. Ihren Eltern wurde gesagt, sie werde maximal zehn Jahre leben. Die aber entschieden sich, für die Tochter zu kämpfen und gaben Michelle Brendle damit auch die Zuversicht ins Leben mit auf dem Weg.

Michelle Brendle muss wegen der Mukoviszidose täglich inhalieren

Jeden Tag muss Michelle Brendle wegen ihrer Erkrankung inhalieren. Im Dampf sind spezielle Medikamente, die den zähen Schleim lösen, der durch die Mukoviszidose in ihrer Lunge entsteht. Symptome sind oft Husten, Atemnot und häufige Lungenentzündungen. Die Kindheit war geprägt durch die Krankheit. Von Anfang an war Michelle Brendle regelmäßig im Krankenhaus.

Michelle Brendle musste schon als Kind mehrmals täglich inhalieren. privat

Sie hat gut gelernt, mit ihrer Krankheit zu leben. Aber die 28-Jährige wünscht sich mehr Wissen und Verständnis bei anderen Menschen.

Mukoviszidose ist mittlerweile weit erforscht, weiter als vor 20 Jahren. Dennoch hab‘ ich oft Situationen gehabt, in denen Ärzte erstmal googeln mussten, was Mukoviszidose ist - in Notaufnahmen. Ich dachte, das kann nicht sein. Man müsste auf jeden Fall nochmal Aufklärung schaffen.

Der Verein Mukoviszidose e.V. Bundesverband Cystische Fibrose hat den Mai als Aktionsmonat ausgerufen, um mehr Aufmerksamkeit für die Krankheit in der Öffentlichkeit zu schaffen. Rund 8.000 Menschen sind nach Angaben des Vereins in Deutschland an Mukoviszidose erkrankt. Die Stoffwechselerkrankung macht Betroffenen vor allem bei Atmung und Verdauung Schwierigkeiten.

Auch starkes Untergewicht ist ein Symptom. Michelle Brendle wird deswegen oft schief angeschaut. Viele unterstellen eine Essstörung. Daran habe sie sich gewöhnen müssen.

Irgendwann konnte nur eine Spenderlunge ihr Leben retten

Ende 2022 war Michelle Brendles Lunge durch die Mukoviszidose so stark geschädigt, dass nur eine Lungentransplantation sie retten konnte. Sie hatte Glück und bekam im Januar 2023 ein Spenderorgan eingesetzt.

Michelle Brendle direkt nach ihrer Lungentransplantation. privat

Datenschutzregelungen verhindern in Deutschland, dass Empfänger und Hinterbliebene des Spendenden sich kennenlernen können. Doch eins ist klar: "Ich bin meinem Spender oder meiner Spenderin für immer dankbar", sagt die 28-Jährige. Michelle Brendle will Menschen ermutigen, über das Thema Organspende nachzudenken und sich bewusst zu entscheiden - auch wenn die Entscheidung dann gegen einen Organspenderausweis ausfällt.

Michelle Brendles größtes Glück: ihre zwei Kinder

Denn so kann Michelle Brendle für ihre Kinder da sein, zwei Söhne im Alter von zwei und drei Jahren. Beide sind gesund, obwohl das Risiko hoch war, dass die Mukoviszidose vererbt wird. "Ich hätte meine Kinder auch bekommen, wenn Untersuchungen gezeigt hätte, dass sie Mukoviszidose haben", sagt Michelle Brendle. Es gebe gute Medikamente und Therapien und ein Leben mit der Krankheit sei absolut lebenswert.

Nach der Transplatation kann Michelle Brendle wieder mit ihren Kindern im Garten spielen. SWR

Mit der neuen Lunge habe sie jetzt auch wieder Energie, mit den Kindern zu spielen oder mit den Hunden der Familie Gassi zu gehen. Davor reichte die Luft oft nicht, um aus dem Bett aufzustehen.

Aufklärung und Austausch in Sozialen Medien

In Sozialen Medien zeigt Michelle Brendle Bilder aus ihrem Alltag, möchte aufklären über die Themen Mukoviszidose und Organspende. Der Austausch mit anderen Betroffenen und Transplantierten habe ihr selbst sehr geholfen - das will Michelle Brendle zurückgeben.