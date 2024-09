Freitag (18:30 Uhr - 1 Uhr)

Gmünder Torplatz

18:30 Städtisches Orchester Aalen

19:00 Eröffnungsfeier mit OB Brütting und städtischen Vereinen

20:30 Gerda

Marktplatz

20:30 Die flotten Härtsfelder

Spritzenhausplatz

20:00 WE – Die Band

Storchenplatz Weindorf

20:00 drown out the drilling machine

21:30 Funk Attack

KUBUS-Platz

19:45 Band Camp

Sparkassenplatz

20:30 Wanted

ehemaliges Spiegler-Areal

20:00 Hansi Linde Band

Samstag (11:30 Uhr - 1 Uhr)

Gmünder Torplatz

13:00 Sportverein Waldhausen Black Pears, White Pearls

13:15 TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Flying Acrobats

13:25 Sportverein Buch Dancing Queens

13:32 Turnverein 1884 Unterkochen Kids Dance Attack

13:41 Narrenzunft Oberkochen Schlagga-Wäscher

Los Mosqiutos Showtanzgruppe

13:53 Die neue Tanzschule

14:25 TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Black Pepper Team

14:42 Aalener Sportallianz Unique Edition

15:00 Städtisches Orchester Aalen

16:00 Sportverein Waldhausen Black Pearls

16:05 Musikschule der Stadt Aalen Ballett und Tanz

18:30 Weltrekordversuch

20:00 No Exit

Marktplatz

12:00 Musikverein Unterkochen

16:00 Kochen Clan Pipe Band

16:50 Narrenzunft Bärenfanger

17:40 Spielmannszug der Feuerwehr Aalen

18:30 4er Mucke

20:30 Musikverein Waldhausen

Spritzenhausplatz

13:30 Musikverein Ebnat

17:00 Kochen Clan Pipe Band

17:50 Narrenzunft Bärenfanger

18:40 Spielmannszug der Feuerwehr Aalen

20:00 Les Pastis

Storchenplatz Weindorf

11:00 Partnerschaftszeremonie Saint-Ghislain–Aalen

14:00 Harmonikafreunde Hofen

20:00 Tuned

KUBUS-Platz

13:00 Sperlichs Figurentheater „Der Zauberkristall”

14:30 Kinderprogramm Lea Christin Wilhelmus

15:30 Weltrekordversuch, Klexwerk, Hr. Betzler

18:15 Long Lost Radio

19:45 Imprudence

21:30 Herr Meyer

Sparkassenplatz

13:30 Tanzschule Saal 3

14:00 Sportverein Waldhausen Black Pearls, White Pearls

14:15 TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Flying Acrobats

14:25 Sportverein Buch Dancing Queens

14:32 Turnverein 1884 Unterkochen Kids Dance Attack

14:41 Narrenzunft Oberkochen Schlagga-Wäscher Los Mosqiutos

14:54 Sportverein Waldhausen Black Pearls

15:00 Sportverein Ebnat Weinrote Garde

15:15 TSG Hofherrnweiler-Unterromach Black Pepper Team

15:33 Aalener Sportallianz Unique Edition20:30 Playne

ehemaliges Spiegler-Areal

20:00 Kieran Hilbert Band

Sonntag (10:30 Uhr - 20:30 Uhr)

Gmünder Torplatz

11:00 M. Schiegl Percussion Ensemble

11:59 Aalener Sportallianz, Powersteps, Dancing Queens, Flash Attacks, Unique Edition, Brillanz, Lightning Chearleader

13:35 TSV Hüttlingen, Peewee Girls, Peewee Kids, Peewee Dancers

13:53 Die neue Tanzschule

14:25 Coconuts Square Dance Club

14:45 Jugendkapelle der Musikschule der Stadt Aalen

15:00 TSV Dewangen, Well'ements

15:07 Sportverein Ebnat, Mini Dancer, Second Step, Happy Dancer,

Lila Garde, Weinrote Garde

16:21 Tanzschule Saal 3

16:48 DJK-SG Wasseralfingen, Funkengarde

17:00 SHW Bergkapelle

Marktplatz

12:30 Musikverein Hüttlingen

16:00 Musikverein Dewangen

Spritzenhausplatz

10:30 Gottesdienst

12:00 Big Band der Musikschule der Stadt Aalen

14:00 Musikverein Fachsenfeld

18:00 Tunes of Sheeran

Storchenplatz Weindorf

11:00 Hackberry

16:00 Diebold und Kollega

KUBUS-Platz

10:30 Puppenbühne Maatzamba „Kasperletheater”

12:00 Kindermitmachkonzert

14:30 Mr. Tabourine Man

16.30 Jules

18:00 Skinn of Clazz

Sparkassenplatz

13:00 Aalener Sportallianz, Powersteps, Dancing Queens, Flash Attacks, Unique Edition, Brillanz, Lightning Chearleader, Akrolinis

14:00 Turngau Ostwürttemberg, Juniorengarde (DJK-Sg Wasseralfingen 1921), e.V., Hip-Hop Kids (SV Bolheim), Showtanzgruppe Pommes (Sportverein Pommertsweile), Dance Sensation (TV Neuler), GoldDreamers (Fc Röhlingen)

15:05 TSV Hüttlingen, Peewee Kids, Peewee Dancers, Peewee Girls

15:24 Coconuts Square Dance Club

15:47 DJK-SG Wasseralfingen, Funkengarde

15:55 TSV Dewangen, Well'ements

16:05 Keraamikas House of Dance

ehemaliges Spiegler-Areal

11:00 42nd Floor Big Band

14:30 Magic Vibes

Quelle: Stadt Aalen