Ulmer Altstadt: Passanten entdecken Leiche in der Blau

Polizei und Feuerwehr haben am Vormittag im Ulmer Fischerviertel eine Leiche aus der Blau geborgen. Die tote Person war zuvor von Passanten entdeckt worden.

Zeugen haben am Donnerstagvormittag laut Polizei im Bereich der Ulmer Schwörhausgasse einen toten Menschen in der Blau entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam. Der Bereich um den Fundort in der Ulmer Altstadt wurde für die Bergung vorübergehend abgesperrt.

Tote Person in der Blau: Obduktion für Freitag angeordnet

Die Identität der toten Person ist noch unklar, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Weitere Erkenntnisse gebe es bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft hat für Freitag eine Obduktion angeordnet.

Wenn unbekannte Personen gefunden werden, überprüft die Polizei auch Vermisstenfälle. Unter anderem wird seit Weihnachten 2023 in Ulm ein damals 32-Jähriger vermisst. Er wurde zuletzt, einen Tag vor Heiligabend, in einer Shisha-Bar in der Ulmer Innenstadt gesehen. Im Januar hatten Polizeitaucher in der Blau nach ihm gesucht.

Leichen in Donau und Ausee

Erst vor wenigen Wochen sind in Ulmer Gewässern zwei weitere Leichen von Passanten entdeckt worden. Anfang August ist ein 17-Jähriger in der Donau gefunden worden. Er hatte zuvor versucht durch die Donau zu schwimmen. Mitte Juli hatte ein Brautpaar bei einer Bootsfahrt über den Unteren Ausee in der Ulmer Friedrichsau eine Leiche entdeckt. Auch hier war zuvor ein Mann vermisst worden.