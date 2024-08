Leiche in der Donau bei Ulm entdeckt

In der Donau bei Ulm ist am Mittwochabend eine Leiche entdeckt worden. Dabei handelt es sich um einen vermissten 17-Jährigen.

In der Donau bei Ulm ist am Mittwochabend eine Leiche entdeckt worden. Nach Polizeiangaben hatten Passanten die leblose Person im Wasser entdeckt. Fundort war der Bereich am Donau-Kraftwerk nord-östlich der Stadt. Die Polizei hat noch am Abend bestätigt, dass es sich bei dem Toten um einen vermissten Jugendlichen handelt.

Jugendlicher wollte durch die Donau schwimmen

Der 17-Jährige hatte am vergangenen Freitag versucht, durch die Donau zu schwimmen, dabei ging er unter. Die Donau führte zu diesem Zeitpunkt viel Wasser, entsprechend stark war die Strömung. Eine Suche mit zahlreichen Rettungskräften blieb ohne Erfolg. Zwischenzeitlich war die Suche nach dem Jugendlichen wegen der starken Strömung vorübergehend eingestellt worden. Ein Polizeisprecher sagte am Montag dazu: "Der Jugendliche wird vermutlich in der Donau ertrunken sein."