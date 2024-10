Jahrelang ist um die Zukunft des ehemaligen Barfüßer-Geländes in Neu-Ulm gerungen worden. Jetzt ging der Zuschlag an zwei Ulmer Gastronomen. Sie wollen dort auch ein Hotel bauen.

Die jahrelange Diskussion hat ein Ende: Zwei Ulmer Gastronomen übernehmen das ehemalige Barfüßer-Gelände am Neu-Ulmer Donauufer. Das hat der Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste am Mittwochabend mehrheitlich entschieden. Die Pläne beinhalten auch ein neues Hotel.

Ulmer Gastronomen wollen Biergarten im Frühling öffnen

Den Zuschlag bekommen haben die Gastronomen Michael Freudenberg und Oliver Loser. Freudenberg betreibt das Restaurant mit Biergarten am Klosterhof in Ulm-Söflingen und das Gasthaus Wilder Mann in Ulm. Loser betreibt unter anderem das Wirtshaus Zur Brezel und die iQ-Hotels. Wenn es nach den beiden geht, öffnet der Biergarten am Donauufer schon im Frühling.

Für die beiden ist es nicht die erste Zusammenarbeit. Sie haben bereits in einer Zwischennutzung "Pauls Biergarten" auf dem Barfüßer-Gelände betrieben, beim Ulmer Weinfest zusammengearbeitet, derzeit bauen sie den Winterzauber in Ulm auf. Beworben hatte sich auch der Verein "KulturDach", der ein soziokulturelles Zentrum einrichten wollte, bekam jedoch nicht den Zuschlag.

Im nächsten Schritt stünden Vertragsverhandlungen mit der Stadt an, sagte Oliver Loser am Mittwochmorgen dem SWR. Im Idealfall könne der Biergarten in kleinem Rahmen schon im Frühling wieder öffnen, ähnlich wie es mit "Pauls Biergarten" gewesen war.

Hotel mit Schwerpunkt Fahrradtourismus

Sie beide planen außerdem ein Vier-Sterne-Hotel mit 55 Zimmern, ein sogenanntes Biohotel mit Fitness und Wellness. Es soll auf dem bisherigen Parkplatz des Barfüßer-Geländes gebaut werden und sich von Hotels wie dem Maritim auf dem gegenüberliegenden Donauufer abgrenzen. Es richtet sich somit weniger an Tagungsgäste und Geschäftsleute, sondern an Privatleute und - gerade im Sommer - an Fahrradtouristen.

Auf dem Barfüßer-Gelände soll vieles erhalten bleiben

Im Vorfeld wurde der Erhalt des bestehenden Gebäudes vielfach gefordern, in dem früher ein Offizierskasino untergebracht war. Das Haus wollen die beiden Gastronomen modernisieren.

Eine Skizze zeigt die Pläne für Restaurant, Biergarten und den Bereich zur Donau hin. Loser & Freudenberg

Ein Wintergarten soll das Restaurant mit dem Biergarten verbinden. Es ist eine Terrasse mit vollem Service geplant, ebenso wie die Möglichkeit, sich für die Liegewiese Getränke und Snacks selbst zu holen. Das Gelände wird zur Donau hin geöffnet. Auch der Biergarten mit allen Bäumen soll erhalten bleiben.

Kulturangebot geplant

Der Keller im Barfüßer-Gebäude wird ebenfalls ausgebaut. Dort sind ein Raum für Bandproben geplant und ein Veranstaltungsraum für etwa 40 Personen. Eine Veranstaltungreihe im Sommer, die die beiden Gastronomen schon mit "Pauls Biergarten" erprobt haben, wollen sie weiterführen: Kulturabende an den Donnerstagen.