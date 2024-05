13 Frauen und Männer starten eine abenteuerliche Reise mit dem Mofa. Los geht's an der Avia-Tankstelle vom Kniebis aus. Ziel ist der über 1000 Kilometer entfernte Timmendorfer Strand.

Auch wenn es an Christi Himmelfahrt losgeht, wird diese Mofatour hoffentlich kein Himmelfahrtskommando. Fast 1100 Kilometer liegen vor den 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ihren sieben Begleitern. Es wird die Entdeckung der Langsamkeit, denn schneller, als 25 Kilometer pro Stunde schaffen die Oldtimer-Mofas nicht. Die Tour braucht Zeit. Erst am Samstag vor Pfingsten–also nach zehn Tagen im Mofasattel– wollen sie den Zielort Timmendorfer Strand erreichen. Vorausgesetzt, alles läuft nach Plan.

Neun Bundesländer in zehn Tagen

Die Tour führt durch neun Bundesländer. Durchgangsstationen sind Bamberg, Leipzig, Berlin und Schwerin. Die Übernachtungen sind schon organisiert. In Hotels entlang der Strecke haben die Mofa-Enthusiasten bereits Zimmer reserviert. Geplant sind Stops bei einem Motorenhersteller in Bamberg, einem Produzenten von Thüringer Bratwürsten und in der Filmstadt Babelsberg. Dort wollen die Mofa-Maniacs Oliver Zigenbalg, den Drehbuchschreiber des Kinofilms "25 km/h" treffen. Von diesem Film ließ sich Tour-Organisator Veit Senner aus Pfullingen inspirieren. In dem Film fahren zwei zerstrittene Brüder mit dem Mofa eben von Kniebis bis an den Timmendorfer Strand und finden dadurch wieder zueinander.

Mofatour-Organisator Veit Senner aus Auingen bei Münsingen. Mit dieser Kreidler Zündapp und ein paar Hercules Mofas geht es zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten auf große Tour. SWR Harry Röhrle

Kinofilm "25 km/h" lieferte Idee für Tour

Bereits seit einem Jahr laufen die Planungen für die Mammut-Mofatour. Veit Senner hat die Etappen festgelegt. Schon seit Jahren bietet er mit seiner GmbH "Rad der Zeit" von Münsingen aus Fahrten mit dem Mofa an. Aber so eine lange Tour haben er und sein Team bislang noch nie gemacht. Wie lange halten die Motoren, wie oft muss man tanken und was passiert, wenn das Wetter überhaupt nicht mitspielt? Antworten auf diese Fragen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohl erst während und nach der Tour beantworten können.

Da werden Jugenderinnerungen wach: Nostalgische Mofas stehen bereit für die Tour vom Kniebis an den Timmendorfer Strand. SWR Harry Röhrle

Zur Nostalgietour mit den Oldtimer-Mofas passt auch das Begleitfahrzeug. Ein umgebautes, historisches Feuerwehrauto dient als rollende Werkstatt, als Ersatzteillager und als Transporter für die Mofas. Die heiße Phase der Tour begann mit dem Auinger Täfelefest in der Woche vor Ostern.

Großer Empfang am Timmendorfer Strand

Am Pfingstwochenende will die Entourage aus dem Ländle am Timmendorfer Strand ankommen. Auf der Uferpromenade soll die Mofa-Truppe feierlich empfangen werden. Danach geht es wieder zurück, allerdings ohne Mofa, sondern mit der Bahn. Die Mofas bringt Organisator Veit Senner mit seinem umgebauten Feuerwehrauto samt Anhänger zurück in die schwäbische Heimat.