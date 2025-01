Ein evangelischer Pfarrer und ein katholischer Diakon veranstalten in Baiersbronn regelmäßig Verkostungen. Beim Ausschenken von Rum fragen sie: Ist Weihnachten rum?

Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) nach den Weihnachtsfeiertagen: Es liegt Schnee im Schwarzwald. Die Weihnachtsbeleuchtung strahlt hell am Straßenrand. In der historischen Glashütte veranstalten die katholische und die evangelische Kirche gemeinsam mit der Stadt eine Rum-Verkostung. Passend zum Getränk fragen Diakon Dominik Weiß und Pfarrer Markus Fellmeth an diesem Abend, wann Weihnachten eigentlich rum ist.

Rum zum Ende von Weihnachten

Seit knapp drei Jahren veranstalten die beiden Geistlichen ökumenische Verkostungen in Baiersbronn unter dem Motto "Spiritualität und Spirituosen". Der lateinische Wortstamm "spiritus", zu Deutsch Geist, macht den sprachlichen Weg zu dieser Kombination kurz. Weiß und Fellmeth geht es dabei nicht darum, hochprozentigen Alkohol anzupreisen. Sie möchten Menschen zusammenbringen, verantwortungsvoll gute Tropfen trinken und Gedanken zu christlichen Themen diskutieren.

Wenn man so ein Getränk wirklich mit Achtsamkeit genießt, dann kann das eine spirituelle Erfahrung sein. Da könnte man das Gefühl bekommen, dass der Geist Gottes in so einer Flasche drinsteckt.

Zwischen den Jahren liegt das Thema auf der Hand: "Ist Weihnachten Rum?" Nicht nur, weil heute Rum auf der Tagesordnung steht. Denn jeder definiert das Ende von Weihnachten unterschiedlich. Auch die katholische und evangelische Kirche haben da unterschiedliche Auffassungen. Gut 40 Gäste sind diesmal bei der Verkostung dabei. "Nach den Feiertagen, also jetzt", "Na, an Dreikönig" oder "An Maria Lichtmess im Februar" lauten ihre Antworten.

Der katholische Diakon Dominik Weiß im Weihnachtspulli und der evangelische Pfarrer Markus Fellmeth schenken in der historischen Glashütte in Baiersbronn allen Gästen persönlich ein. Regelmäßig organisieren sie Rum-Verkostungen, diesmal zum Thema Weihnachten. SWR Tobias Faißt

Regelmäßig Verkostungen in Baiersbronn

Die Idee für ihre Reihe "Spiritualität und Spirituosen" hatten Weiß und Fellmeth, nachdem der evangelische Pfarrer seine Stelle in Baiersbronn angetreten hat. "Immer mehr kamen mal vorbei und wussten, beim Pfarrer gibt es was gutes zum Trinken. Und so kam es, dass ich angefangen habe, mein Wissen zu teilen und dann gesagt habe, eigentlich müsste man das mal auf Gemeindeebene machen", sagt Rum-Liebhaber Markus Fellmeth. In Whisky-Sammler Dominik Weiß hat er schnell einen Partner gefunden.

Etwa dreimal im Jahr laden sie ein. Am Verkostungsabend in der Glashütte wird schnell klar, dass Weihnachten für die beiden noch nicht vorbei ist. Weiß trägt einen sogenannten Ugly Christmas Sweater, einen Weihnachtspulli mit Rentieren und Weihnachtsmännern darauf. Der 44-Jährige würde gerne noch viel länger Weihnachtshits im Radio hören. "Nach den Feiertagen ist es damit ja leider vorbei."

Spiritualität mit Spirituosen oder Spirituosen mit Spiritualität?

Fellmeth gibt sich mit einer schwarzen Weste wie ein Kellner in einem schicken Restaurant. Auf dem Kopf trägt der 37-Jährige eine Weihnachtsmütze, auf der ein Licht in kurzen Abständen von einem zum nächsten roten Sternchen springt. An Rum hat er nach seinem theologischen Abschluss gefallen gefunden. Andere alkoholische Getränke trinkt er kaum oder gar nicht, weil sie ihm den Magen verstimmen. Heute präsentiert er Rum von fünf verschiedenen Herstellern. Dazu teilen die Geistlichen weihnachtliche Gedanken mit ihren Gästen.

Diese fünf Rum-Sorten werden bei der Verkostung ausgeschenkt. SWR Tobias Faißt

Dreikönig, Lichtmess oder Weihnachten für immer?

Gut drei Stunden dauert die Verkostung. Wie lange aber jetzt Weihnachten geht, ist selbst bei den Experten ein kleines Rechenspiel: "Nach dem ersten Dienstag nach Heilige Drei Könige, weil da bei uns immer noch die Gastro-Weihnacht ist und das ist der letzte Gottesdienst für uns als Pfarrer", sagt Fellmeth. Theologisch ist es für die evangelische Kirche aber der 6. Januar - also Dreikönig, so der Pfarrer.

"In der katholischen Kirche geht der Weihnachtsfestkreis aktuell bis Taufe des Herrn, also bis zum Sonntag nach Dreikönig", rechnet Diakon Weiß vor - in diesem Jahr also bis 12. Januar. "Früher ging es bis zum 2. Februar." Maria Lichtmess. Weihnachten ist eben für manche früher und für manche später rum - Hauptsache am Ende nicht mit zu viel Rum.