Die Bänke raus, der Tanzboden rein! Proppevoll mit glücklich Tanzenden war die Tübinger Stiftskirche bei der Clubnacht, einer Aktion des Projekts "Leer_raum".

Der Song "Sing Hallelujah" hallt durchs Mittelschiff der altehrwürdigen Stiftskirche in Tübingen. Fast 400 Leute tanzen und singen dazu ausgelassen. Es ist eine ganz spezielle Clubnacht an diesem letzten Oktober-Freitag. Wo sonst Kirchenbänke stehen, ist Platz für ein großes Tanzparkett geschaffen worden. Die Lightshow taucht die mehr als 500 Jahre alten spätgotischen Kirchenwände in bunte Farben. Die Stiftskirche ist für einen Abend eine Party-Location.

Aktion Leer_raum ermöglicht Clubnacht

Über das hohe Gewölbe zucken die bunten Farben der Lightshow. Das große Kreuz über dem Altarraum leuchtet und blinkt in Neon-Blau. Die Säulen sind effektvoll angestrahlt. Der DJ liefert fette Beats zum Abtanzen. Grob geschätzt sind die Tanzenden zwischen 16 und 60 Jahren. Bei der Clubnacht der Aktion Leer-raum erleben sie die geschichtsträchtige Kirche in der Tübinger Altstadt mal ganz anders.

Die Stiftskirche mal anders: Clubnacht und Tanzen

Eine treibende Kraft hinter der Clubnacht ist Pfarrerin Barbara Hahn-Jooß. Und sie ist begeistert vom Ergebnis. Die Kirche zu öffnen, die Bänke für ein paar Wochen rauszuräumen, zu feiern, zu tanzen: All das fühlt sich für sie richtig an. Bis zwei Uhr in der Nacht ist die Party gegangen. Und viele, vor allem Jüngere, wünschen sich jetzt, dass es nicht die letzte Clubnacht war.

Leer_raum wandelt die Stiftskirche zur Party-Location

Vorher:

Viele Helferinnen und Helfer beim Ausräumen der Stiftskirche in Tübingen. SWR Harry Röhrle

Nachher:

Das Kreuz ist Teil der Lightshow bei der Clubnacht in der Stiftskirche Tübingen. SWR Sarah Beschorner

Leer_raum bietet mehr als die Clubnacht-Party

Die Kirche mal ohne Bänke zu erleben, das ist für Pfarrerin Barbara Hahn-Jooß ein besonderes Erlebnis. Sie habe das Gefühl, sie atme auf, hat sie im SWR-Interview geschwärmt. Das ganze Leben könne hier einen Platz finden.

Und dieser Platz wird noch bis zum 24. November genutzt. In der Kirche werden Filme gezeigt. Musiker nutzen sie für Konzerte, etwa im Rahmen der Tübinger Gitarrenfestivals. Der Bach-Chor setzt den Schlusspunkt mit der f-Moll-Messe von Bruckner. Ein Tanzworkshop, Meditationen, Lesungen sind geplant. Und es gibt natürlich auch Andachten und Gottesdienste, bevor die Bänke pünktlich zur Adventszeit wieder reingeräumt werden.