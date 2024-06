Nach Unfall auf A81: Polizei findet Leiche auf Rückbank

per Mail teilen

Auf der A81 im Kreis Rottweil ist am Dienstagabend ein schwerer Unfall passiert. Die Polizei fand einen leblosen Menschen auf der Rückbank. Die Kriminaltechnik ist vor Ort.

Am Dienstagabend ist auf der A81 bei Epfendorf im Landkreis Rottweil ein schwerer Unfall passiert. Wie die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz mitteilten, beobachteten Verkehrsteilnehmer, wie ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und mit hohem Tempo in die Mittelschutzplanken prallte.

Den Angaben zufolge traf die Polizei an dem Unfallwagen "auf einen Mann mit schweren, mutmaßlich selbst zugefügten Verletzungen". Der schwerverletzte Fahrer wurde nach SWR-Informationen mit Schnittverletzungen in eine Klinik geflogen. Er sei nicht vernehmungsfähig, sagte Polizeihauptkommissar Marcel Ferraro am Abend.

Leblose Person auf Rückbank gefunden

Bei der Überprüfung des Unfallwagens "fanden die Polizisten eine leblose Person auf der Rückbank des Autos", so die Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Hintergründe des Unfalls und eines möglichen Gewaltverbrechens seien noch völlig unklar. "Wir schließen aktuell nichts aus", sagte Ferraro. Die Kriminaltechnik sei vor Ort.