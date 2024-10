per Mail teilen

Horrorpartys, Gruselfilme und Aktionen für Kinder: Zwischen Calw, Tübingen und Zollernalbkreis finden an Halloween einige Events statt. Ein Überblick.

Am 31. Oktober feiern viele Menschen wieder Halloween. Der Abend vor Allerheiligen wird nicht nur in den USA, sondern auch in der Region gefeiert. Hier ein Überblick über einige Veranstaltungen:

Süßes oder Saures im Kreis Tübingen

Geister-Shooting in Rottenburg am Neckar

Halloween für die ganze Familie im Kreis Reutlingen

Von Kneipe zu Kneipe im Zollernalbkreis

Schaurige Partys in Rottweil, Freudenstadt und Calw

Bei der Veranstaltung "Trick or Treat! Halloween for Kids" vom Deutsch-Amerikanischen Institut (d.a.i.) haben Kinder die Möglichkeit, die amerikanische Tradition kennenzulernen. Bei Knabbereien können die Kinder basteln, Kürbisse bemalen und sie bekommen Geschichten vorgelesen. Dabei stehe der Gruselfaktor laut d.a.i. nicht im Vordergrund, sondern der Spaß. Ob als Vampir, Hexe oder Superheld: Jedes Kostüm ist erwünscht. Los geht's um 17 Uhr und der Eintritt ist frei.

Gleichzeitig verwandelt sich das Tübinger Sudhaus in eine schaurige Konzertlocation. Die österreichische Schockrock-Band "Bloodsucking Zombies From Outer Space" tritt auf. Anschließend legt DJ Seffi auf.

Studierende können auch zum "Halloween Clubhausfest 2024" gehen und die Nacht durchtanzen. Die Party findet im Clubhaus in der Wilhelmstraße statt. Im Tübinger Schlachthaus gibt es außerdem eine queere Halloweenparty: "Hello Queen". Karten kosten 10 Euro, Einlass ist ab 22 Uhr.

Wer in Tübingen keine Lust auf Horror hat, kann den Zombies und Hexen bei den Französischen Filmtagen 2024 entgehen oder der Tübinger Band Mandala Movie um 20 Uhr beim "Cinéconcert: Adieu Mascotte" im Sparkassen Carré lauschen. Der Eintritt kostet hier 15 Euro.

Beim Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen können sich die Kinder nach Lust und Laune verkleiden. Symbolbild. d.a.i. * Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen, Conner Baker

In Rottenburg gibt es eine kreative Möglichkeit, sein Halloweenkostüm in Szene zu setzen: Die Stadtbibliothek bietet ein kostenloses Fotoshooting mit Greenscreen und verschiedenen Halloween-Hintergründen an. Start ist um 10 Uhr.

Zudem lädt das Jugendhaus Klause Jugendliche von 11 bis 15 Jahren zu einer schaurig-schönen Party ein. Der Eintritt ist kostenlos und die Feier geht von 18 bis 21.30 Uhr.

Für alle Erwachsenen, die irischen Rock mögen, gibt es um 20 Uhr eine Halloween-Party mit "Amy Montgomery & Band" im Old Hamburg. Tickets an der Abendkasse kosten 20 Euro.

Auch Hexen sind am Donnerstag in der Stadtbibliothek beim Fotoshooting erwünscht. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Die kleinen Halloween-Fans in der Region können im Freizeitpark Traumland in Sonnenbühl kindgerechten Gruselspaß erleben. Der Freizeitpark öffnet zum letzten Mal in der Saison seine Tore von 10 bis 17 Uhr. Eine Fotowand mit Hexenbesen und gruseliger Deko warten auf die Besucherinnen und Besucher.

Kinofans sollten sich John Carpenters Kultfilm "Halloween – Die Nacht des Grauens" im Cineplex Planie in Reutlingen nicht entgehen lassen. Die Vorstellung des Filmklassikers von 1978 startet um 23.15 Uhr. Wer hingegen selbst Teil einer Horrorszene werden möchte, kann das beim "Halloween-Spezial"-Escape Game im Paralox ausleben und Rätsel lösen.

Eines der größten Halloween-Events der Region findet im Reutlinger LaFontaine statt. Insgesamt 12 Darstellerinnen und Darsteller, Darkrooms und animierte Figuren sorgen für eine schaurig-schöne Kulisse. Bis 22.22 Uhr ist der Eintritt hier kostenlos.

Wer in Metzingen noch nach einer geeigneten Tanzlocation sucht, sollte im "Motorworld Village" vorbeischauen. Hier legt DJ VOXY ab 21 Uhr gemischte Musik auf. Verkleidung ist erwünscht.

Der Freizeitpark Traumland in Sonnenbühl ist an Halloween das letzte Mal zur Sommersaison geöffnet. Traumland Sonnenbühl

In Albstadt-Ebingen findet die jährliche Kneipennacht statt. Die Tour präsentiert ihren Besucherinnen und Besuchern Live-Musik von verschiedenen Bands. Ein kostenloser Shuttlebus fährt von Location zu Location.

Auch in Balingen wird Halloween groß gefeiert: Im Sonnenkeller und im Restaurant Schieferhaus legen verschiedenen DJs auf und die Besucherinnen und Besucher können sich auf gruselige Halloween-Deko freuen.

In Hechingen lädt das Hofgut Domäne zur Ü30 Halloweenparty. DJ Marcello wird Hits aus den 90ern und 2000ern auflegen. Einlass ist ab 20 Uhr, die Karten kosten 10 Euro an der Abendkasse.

Bei der Halloween Kneipentour 2024 in Albstadt-Ebingen spielen Bands mit unterschiedlichen Musikstilen. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Eine große Techno-Halloween-Party findet im Wasserschloss in Sulz-Glatt statt: "Freaks out!" kostet an der Abendkasse rund 21 Euro.

In Oberndorf am Neckar wird der "Dia de los Muertos" im TRES „Salón“ mit mexikanischer Musik gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Im Teufelswerk Nagold können Partygäste eine 90er-Halloween-Party feiern. Tickets kosten acht Euro.

Im Tempel of Music in Calw findet die Veranstaltung "Halloween Scary Beatz" statt. Die besten Outfits können Preise gewinnen.

In Freudenstadt findet eine Halloween-Party im Martinique ab 22 Uhr statt. Einlass ab 16 Jahren mit Muttizettel.