Um Gruselfans zu begeistern, erzählen die "Halloween Horror Nights" in Durmersheim die Kindergeschichte "Alice im Wunderland" völlig neu. Am Wochenende wird bereits gegruselt.

Wie sähe es aus, wenn das Wunderland von Alice zu einem gruseligen Albtraum wird? Dieser Frage hat sich Marcel Lang mit seinem Team bei den diesjährigen "Halloween Horror Nights" in Durmersheim (Kreis Rastatt) gestellt. Alles dreht sich um Alice. Die junge Kriegerin lebt in einer Welt voller Rebellen, in der ein Kampf um die Ressourcen und das Lager "Skull City" tobt. Alice wird verwundet und fällt ins Koma.

SWR-Reporter Wolfgang Hörter hat Marcel Lang und sein Team beim Aufbau der diesjährigen "Halloween Horror Nights" begleitet:

Während Alice für die Außenwelt nicht ansprechbar ist, liest ihr Vater aus ihrem Lieblingsbuch von Lewis Carroll vor. Er hat Hoffnung, so seine Tochter aufzuwecken. Alice selbst befindet sich währenddessen in der Albtraumversion des Wunderlandes. Die Besucherinnen und Besucher begleiten die junge Kriegerin in insgesamt dreizehn Räumen dabei. Sobald sie aufgewacht, geht die Geschichte aber mit der eigentlichen Schlacht in "Skull City" weiter.

"Halloween Horror Nights" in Durmersheim haben klein angefangen

Insgesamt 100 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen mit, den gruseligen Albtraum von Alice umzusetzen. Das sogenannte Maze, wie das Horrorlabyrinth genannt wird, erstreckt sich über 2.000 Quadratmeter.

Wahnsinnig! Manchmal fehlen mir die Worte für die Größenordnung, die wir hier zusammen aufstellen. Und es ist auf jeden Fall ein richtiges Herzensprojekt.

Das alles hat mal ganz klein angefangen. Seit seiner Kindheit erschreckt Marcel Lang gerne Menschen an Halloween, erzählt er. 2012 hat er dann in einer Garage in Gaggenau kleine Halloweenabende für Kinder und Jugendliche veranstaltet. In Durmersheim startete er dann 2017 sein erstes Horror-Haus im eigenen Garten. Mit dem Umzug auf das Gelände des Motoball-Vereins MSC Comet Durmersheim vor zwei Jahren ist die Veranstaltung noch einmal deutlich gewachsen.

So sah das Halloween-Horror-Haus vor drei Jahren aus - damals noch im Garten von Marcel Lang:

Wie in der Geisterbahn: Das Halloween-Horror-Haus in Durmersheim

Marcel Lang: Ehrenamtliche könnten nicht mehr stemmen

Viel größer sollen die "Halloween Horror Nights" laut Marcel Lang aber nicht werden. Denn die ehrenamtlichen Helfer könnten gar nicht mehr stemmen. "Allein schon die Zeit, die da in die ehrenamtliche Arbeit reingeht. Das sind Wochen", erklärt er gegenüber dem SWR. All das leisteten die meisten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer neben der Arbeit.

Um die Show gut umzusetzen arbeiten die Ehrenamtlichen auf Hochtouren. Neben vielen Erwachsenen helfen auch Kinder regelmäßig mit - und das nicht nur beim Aufbau, sondern auch im Maze selbst. Häufig seien sie sogar gruseliger als die Erwachsenen, erzählt Elli Meißner, Mitorganisatorin der "Halloween Horror Nights". "Wenn die dann einfach nur dastehen und gucken, dann machen die Erwachsenen meistens noch mal einen Satz mehr", sagt sie. "Weil die mit einem Kind in der Maze nicht unbedingt rechnen."

"Halloween Horror Nights" beginnen schon am Wochenende

Am Wochenende wird in Durmersheim bereits mit den ersten Shows gegruselt. Nächste Woche folgenden dann zwei weitere Termine am Mittwoch und an Halloween selbst. Mehr Informationen zum Programm gibt es auf der Website der "Halloween Horror Nights".

