Von Schneegrenzen, Grenzüberschreitungen und grenzübergreifendem Verkehr

Tipp von Reporter Mario Schmidt: Lust auf einen kurzweiligen Tag im Schnee zu fairen Preisen? Der Skilift Thurner in Breitnau bietet genau das! Eine kleine Abfahrt mit Schlepplift und Waldstrecken - ohne lange Wartezeiten. Meistens ist am Lift sogar durchfahren angesagt! Gerade Kinder und Anfänger kommen hier auf ihre Kosten. Aber auch erfahrene Wintersportler haben hier mit der richtigen Begleitung garantiert ihren Spaß. In der kleinen Skihütte direkt am Lift gibt es nämlich leckeres Essen und warme Getränke. Das perfekte Setting für eine gemütliche Mittagspause. Ob es Schnee hat oder nicht, seht ihr über die Webcam auf der Homepage. Wenn ihr also keine Lust auf Gedrängel am Feldberg oder lange Autofahrten in die Alpen habt, seid ihr hier genau richtig.

Tipp von Reporterin Petra Jehle: Langlaufen – auf dem Hochplateau in Bernau im Südschwarzwald. Dort gibt es einen sehr engagierten Loipenverein, der ist nicht nur berühmt dafür, dass Sänger Max Mutzke dort ab und an mithilft, sondern vor allem für die, die das tagtäglich ehrenamtlich machen. Die sind seit Tagen voller Eifer und Freude dabei und kriegen die besten Spuren hin. Wenn es bei uns noch kein anderes Langlaufgebiet schafft: auf die Bernauer ist Verlass. Die Loipen sind Trainingsstrecken für die ganz sportlichen und was für Faulenzer und Langsamgeher und Langsamgeherinnen wie mich – es gibt für jeden Geschmack was und am besten schmeckt dann der "Kuchen danach“ in der kleinen Loipenhütte.

Tipp von Reporterin Dinah Steinbrink: Wenn Schnee liegt, finde ich es in Sankt Märgen ziemlich gut – da gibt’s für alle was: Zum Beispiel eine Rodelpiste durch den Wald – da geht‘s gemütlich (und auch ein bisschen schweißtreibend) zu Fuß im Wald hoch und dann auf dem Schlitten, auf einer kurvenreichen Strecke, mal schneller und mal langsamer wieder runter. Auch sonst gibt es am Ortsrand Rodelhänge und man kann am verschneiten Wald mit richtig schöner Aussicht spazieren gehen. Direkt neben der Rodelbahn gibt’s außerdem eine kleine Loipe.