Apfelgrün ist die neue Autobahnvignette für die Schweiz. Es gibt sie als Aufkleber für die Windschutzscheibe oder auch digital als E-Vignette. Der Preis hat sich nicht verändert.

Wer für den Urlaub oder zum Arbeiten in die Schweiz fährt und dabei über Schweizer Autobahnen muss, braucht die quadratische Vignette. Vom 1. Dezember an können Auto- oder Motorradfahrer die Plakette für das kommende Jahr kaufen. Die Vignette gibt es zum Aufkleben von innen an die Windschutzscheibe oder auch in elektronischer Form. Sie kostet 40 Schweizer Franken, umgerechnet rund 42 Euro. Der Preis ist im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben.

Schweizer Autobahnvignette: Das müssen Auto- und Motorradfahrer wissen

Die Vignette 2024 ist von Freitag an 14 Monate gültig, also bis einschließlich 31. Januar 2025. Die Klebevignette gibt es wie üblich an Tankstellen, an der Grenze oder auch beim ADAC. Die elektronische Vignette ist Online beim Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zu bekommen. Sie ist an das Kennzeichen gekoppelt. Das hat den Vorteil, dass bei einem neuen Auto mit altem Nummernschild oder bei Bruch der Frontscheibe nicht extra eine neue gekauft werden muss.

Mit ein paar Klicks zur E-Vignette - die Homepage des Schweizer Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). SWR

Welche Angaben für E-Vignette sind wichtig?

Laut BAZG müssen beim Kauf einer E-Vignette lediglich drei Informationen angegeben werden: die Fahrzeugkategorie, das Land, in dem das Fahrzeug zugelassen ist und das Kennzeichen. Andere Informationen wie die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter müssen laut Behörde nicht angegeben werden. Die Option "öffentlich einsehbar" ermögliche die Prüfung, ob für ein entsprechendes Kontrollschild bereits eine gültige E-Vignette vorliege. Dies sei vor allem dann nützlich, wenn ein Fahrzeug von mehreren Personen genutzt werde, zum Beispiel bei Mietfahrzeugen oder Carsharing. Seit der Einführung Anfang August diesen Jahres ist die elektronische Autobahnvignette laut Bundesamt über 250.000 Mal verkauft worden.