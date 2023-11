Von bürokratischen und sportlichen Irrwegen

Gleiche Parkgebühren für Anwohner in Freiburg, Chancengleichheit durch Doping bei Jan Ullrich und Rodelwetter am Wochenende - das und mehr im Wochenrückblick.

Aloha, ich bin Thomas Hermanns, Reporter im SWR-Studio in Freiburg. Diese drei Themen haben mich diese Woche umgetrieben:

Die Gerechtigkeit am Rand von Freiburgs Straßen hat gesiegt: SUVs und der kleine Kompaktwagen sind gleich! 200 Euro Parkgebühren für Anwohnerinnen und Anwohner im Jahr, keine Sozialstaffelung, keine Ungleichbehandlung verschiedener Autogrößen - aber auch deutlich teurer als die vorherigen 30 Euro. Das hat die Stadt Freiburg als Lösung vorgestellt, nachdem das Bundesverwaltungsgericht die vorherigen Staffelpreise in einem spektakulären Urteil zu Fall brachte. 200 Euro Einheitspreis - ist das fair?

Der bürokratische Fehlschlag hatte bisher zur Folge, dass die Stadt Freiburg bereits rund eine Million Euro zu viel gezahlter Gebühren an Anwohnerinnen und Anwohner zurückgezahlt hat. Von insgesamt 6.000 Anträgen sind wohl drei Viertel inzwischen bearbeitet.

Über die neue Parkregelung in Freiburg berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 21.11.2023.

Ein Geständnis mit 17 Jahren Verspätung kam diese Woche von dem ehemaligen Radprofi, Kindheitsidol und der Dopinglegende Jan Ullrich: "Ja, ich habe gedopt", gab der Sieger der Tour de France 1997 zu. Ein guter und wichtiger, wenn auch sehr später Schritt. Mit viel Geschmäckle. Denn es verschafft der jetzt bei Amazon veröffentlichten Doku-Serie über seine Sport- und Dopingkarriere Aufmerksamkeit. Für mich Fehlerkultur zu Promotionszwecken - andere hoffen auf einen Neustart ihres "Ulle", so wie mein Kollege Robert Wolf im Videokommentar.

Doping heute? Kreativität siegt immer

Seit der Ullrich-Zeit um die Jahrtausendwende hat sich in der Dopingwelt vieles getan, Kontrollen sind besser geworden. Die Möglichkeiten zum Schummeln aber auch. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Hämoglobin des Wattwurms, dessen Blut 40-mal mehr Sauerstoff speichern kann als das menschliche? Für uns als wattwurmarme Südbewohnerinnen und -bewohner bietet sich da eher das mechanische Doping an. Mit dem versteckten E-Motor an der Radnabe und der Batterie in der Trinkflasche wird die nächste Bergetappe zum Schauinsland fast zur Stadtrundfahrt. Bei der diesjährigen Tour de France berichteten Fahrer übrigens von merkwürdigen Geräuschen an einigen Hinterrädern.

Jan Ullrich gesteht: „Ja, ich habe gedopt“ – und hofft jetzt auf Comeback

SWR Aktuell Baden-Württemberg berichtete am 23.11.2023 über Jan Ullrich.

Als Schneehase bin ich happy über die ganzen Regenschauer, die einen in der Stadt in die Cafés treiben. Denn ab 600 Metern heißt das: Es schneit! Ob Feldberg, Belchen, Notschrei, Schauinsland oder auf dem Kandel - die Schwarzwaldgipfel bieten dieses Wochenende die ersten Gelegenheiten für eine Runde Poporutschen oder Schlittensause.

Ski- und Snowboard müssen noch zuhause bleiben. Dafür haben die ersten Weihnachtsmärkte ihre Türen geöffnet, zum Beispiel in Offenburg, der Ravennaschlucht und in Freiburg. Da wird es mich wohl auch hinziehen - ohne Auto natürlich, wegen der Parkgebühren.

Über das Thema berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 23.11.2023.

