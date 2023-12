Ab auf die Piste: Skiliebhaber genießen den ersten Schnee auf dem Feldberg. Mehr als einen halben Meter hoch liegt er und sorgt auch bei den Liftbetreibern für gute Laune.

Im höchsten Skigebiet im Land, auf dem Feldberg, rattern seit heute Morgen wieder die Lifte. Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang startet die Skisaison - wenn das kein Timing ist!

Wintersportler kommen extra aus der Pfalz

Der Mitzwanziger Bastian Bock schnappt sich einen Sitzbügel und verschmilzt mit Hang und Horizont. Er ist extra aus der Pfalz angereist, um hier Skifahren zu gehen. Trotz des Nebels hat ihn das Pistenfieber gepackt. Er sagt: "Wir sind heute Morgen um 5 Uhr losgefahren, um hier den ersten Schnee mitzukriegen." Bei ihnen zu Hause liege nämlich noch gar nichts.

Das Kind ist angesichts der Flocken ganz außer sich

Auch Maria aus Denzlingen hat sofort ihr Snowboard rausgeholt und ist losgefahren. "Unser Kind ist heut völlig aus dem Häuschen gewesen – angesichts all der Flocken", sagt sie, "ich hab dann gleich meinen Mann geschnappt und wir sind hierher gefahren." Das sei eben der Luxus, wenn man im Schwarzwald wohne.

Skifahren verlernt man nicht

Auch wenn es sich anfangs nach einem Jahr Pause etwas steif anfühle - nach zweimal runterfahren, verschwinde die Unsicherheit. Das sei ähnlich wie beim Fahrradfahren - das verlerne man auch nicht.

Pulverschnee und beste Bedingungen - für mich gibt es kein schöneres Geschenk zum 1. Dezember.

Auch Liftbetreiber war schon mit Skiern unterwegs

Auch Julian Probst, Geschäftsführer der Feldbergbahnen, hat schon die Piste unsicher gemacht.-"Ich war mit Langlaufskiern unterwegs, diese Winterlandschaft wollt ich natürlich auch nicht missen."

Eine Schneedecke von mehr als einem halben Meter

Im letzten Jahr habe die Winterlandschaft auf sich warten lassen und jetzt hätten unzählige Flocken den Feldberg-Gipfel nicht nur angezuckert, sondern eine mehr als einen halben Meter hohe Schneedecke hinterlassen.

Das ist natürlich ein Traum so ein Saisonstart, auch so planbar.

Sie hätten so genug Zeit gehabt sich vorzubereiten. Rund die Hälfte der Lifte ist in Betrieb, darunter der Sechser-Sessellift, die Zeigerbahn und die Herzogenhornbahn. Neu in diesem Jahr: drei Förderbänder für Anfänger. Es gibt Skikurse und Pisten-Newcomer, die in Eigenregie ihr Glück versuchen. Bis zum Saisonende Anfang April werden wieder rund 350.000 Wintersportler im Skigebiet Feldberg erwartet.