Wochenrückblick Freiburg: Demos, Streik und Teig

Auch in dieser Woche waren die Auswirkungen des Nah-Ost-Konflikts rund um Freiburg zu spüren. Mehr zu wertvollen Workshops, dicker Luft beim Klimacamp und dem bäh!-Fund in einer Bä(h)ckerei - im Wochenrückblick.

Hallo ihr Lieben, ich bin Samantha Happ, Redakteurin und Reporterin im SWR Studio Freiburg - die Themen diese Woche waren eine ganz schöne Achterbahnfahrt der Gefühle. Dabei ist die Freiburger Mess' ja schon am Montagabend mit einem lautstarken Feuerwerk zu Ende gegangen. Wir schauen gemeinsam zurück und dabei trotzdem auch immer nach vorn.

Die Kämpfe in Nahost dauern an und bewegen die Menschen hier in Deutschland. Manche zu friedlichen Protesten und andere zu unschönen Taten. Am Montag haben in Freiburg rund 800 Menschen auf dem Augustinerplatz eine Pro-Palästina-Demo abgehalten.

Die Demo war ordnungsgemäß angemeldet und sei laut Polizei ohne weitere Zwischenfälle verlaufen. Anders sah das diese Woche leider an einer Grundschule und einem Wirtschaftsgymnasium in Kehl (Ortenaukreis) aus. Dort haben Unbekannte pro-palästinensische und israelfeindliche Schmierereien an die Außenfassaden gesprüht. Außerdem musste der EuroAirport in Basel innerhalb von sieben Tagen aus Sicherheitsgründen jetzt schon zum vierten Mal geräumt werden - zuletzt am Donnerstagnachmittag.

Der EuroAirport ist inzwischen so gut auf die Evakuierungen vorbereitet, dass sie mobile Toiletten auf dem Außengelände aufgestellt haben - so eine Durchsuchung kann immerhin rund drei Stunden dauern. Wie ich mir vorstellen kann, ein kleiner Hoffnungsschimmer für all die Reisenden, die in solchen Fällen erstmal festsitzen, bis das Flughafengelände durchsucht wurde.

Der Flughafen hat sich bereits auf Räumungen vorbereitet - mit Toiletten auf dem Vorplatz. SWR Katharina Seeburger

Ein kleines bisschen Hoffnung hat mir diese Woche übrigens auch die Arbeit der Fachstelle für Extremismusdistanzierung (FEX) in Freiburg gemacht. Dort dreht sich alles rund um die präventive Jugendarbeit. Karim Saleh, einer der Pädagogen des Teams, gibt zum Beispiel Workshops wie "Irgendwas.Mit.Antisemitismus". Er arbeitet unter anderem mit jungen Muslimas und Muslimen und redet mit ihnen über antijüdische Vorurteile, Verschwörungstheorien und menschenfeindliche Meinungen zum israelischen Staat. Ein Ansatz bei seiner Arbeit ist die Empathiestärkung. Bedeutet: Ausgerechnet über gemeinsame Diskriminierungserfahrungen hier in Deutschland, schafft er es oft, dass muslimische Jugendliche und junge Erwachsene eine Brücke zu der Situation von Jüdinnen und Juden schlagen können.

"Die Menschen fühlen sich oft nicht gehört, nicht verstanden mit ihren Anliegen. Sie haben immer den Eindruck, dass man immer nur zu bestimmten Zeiten über das Thema Israel und Palästina spricht."

Öl ins Feuer würden dagegen die Videos und Fotos in den sozialen Medien und so manchen Chatgruppen gießen. Diese Kanäle wollen nicht nur Hass auf Israel und Hass auf Jüdinnen und Juden schüren, sie vermitteln Saleh zufolge eben auch das Bild der Hamas als Widerstandsbewegung. Doch in den Workshops mit den Jugendlichen gebe es dann eben doch auch oft sehr schnell und sehr klar ein Verständnis dafür, dass das, was die Hamas gemacht hat, menschenverachtender Terror ist, so Saleh.

Mit den Waffen des Rechtsstaats und glücklicherweise komplett gewaltfrei wird dagegen aktuell der Kampf um den Freiburger Rathausplatz geführt. Der landet jetzt nämlich vor dem Freiburger Verwaltungsgericht. Kurz: Oberbürgermeister Martin Horn möchte den Rathausplatz zurück - unter anderem, damit der Weihnachtsmarkt sich vom 23.11.-23.12.2023 dort in seiner gewohnten funkelnden, glitzernden und duftenden Pracht ausbreiten kann. Deswegen sollen die Aktivistinnen und Aktivisten des Klimacamps ihre aktuell vier Zelte bis zum 8. November 2023 abgebaut haben. Dagegen geht die Gruppe des Klimacamps jetzt gerichtlich vor.

Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten vielmehr auf ein Miteinander oder eher Nebeneinander von Weihnachtsmarkt und Klimacamp gehofft. Vielleicht wäre so ein kleiner Reminder an den Klimawandel ja tatsächlich auch ganz hilfreich, wenn man gerade Anlauf nimmt ein halbes Monatsgehalt in singenden oder glitzernden Nippes an den Weihnachtsmarktständen zu investieren.

Apropos Klima: Diese Woche wurden auch die Ergebnisse der Freiburg-Umfrage 2022 von der Stadt veröffentlicht. Knapp 6.000 Freiburgerinnen und Freiburger wurden dafür zum Thema Mobilität befragt.

Auf Platz eins fährt auch in diesem Jahr das Fahrrad ins Ziel ein. Immerhin besitzen 88 Prozent der Befragten einen Drahtesel und ganze 61 Prozent nutzen ihn auch mehrmals die Woche. Danach kommen die motorisierten Verkehrsmittel mit 39 Prozent und der öffentliche Nahverkehr mit 35 Prozent.

Sport, spazieren, Fahrrad fahren - im Herbst und Winter hilft Bewegung an der frischen Luft dabei, das Immunsystem zu stärken. IMAGO Arnulf Hettrich

Nicht auf die Bremse gedrückt wurde in Freiburg allerdings bei der Zahl der angemeldeten Autos. Die sind nämlich auf einem Rekordniveau. Dabei stehen 20 Prozent SUVs und Geländewagen gerade mal 2,6 Prozent E-Autos gegenüber. Eine Begründung sei übrigens, dass inzwischen unter anderem deutlich mehr ältere Menschen ein Auto hätten als noch vor zehn Jahren.

Da bleibt einem doch direkt die Brezel im Hals stecken. In der Produktionshalle einer großen Bäckereikette sind schon zum zweiten Mal Schädlinge und deren Hinterlassenschaften gefunden worden.

Mäusekot und tote Mäuse zwischen Kernen, Mehl und Speck. Anja Glaser ist Schädlingsbekämpferin und wird sehr oft zu Betrieben gerufen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Sie weiß genau, woran das liegt - aber auch, was man dagegen tun kann.

Ich habe mit Anja Glaser über die Probleme solcher Bäckereibetriebe geredet und was sie gegen einen Schädlingsbefall tun können.

Kleiner Tipp auch für euch zu Hause: Gönnt euch doch die eine oder andere Vorratsdose von Mama und packt eure Lebensmittel um. Keine Chance den Motten, Schaben und Brotkäfern! Die Bäckereikette Gehri steckt übrigens gerade in den letzten Vorbereitungen, um die Produktion wieder aufzunehmen und die Bäckerei wieder zu öffnen.

Laut Anja Glaser ist Schädlingsbefall in Bäckereien, Metzgereien und Restaurants keine Seltenheit. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Lieblingsdöner in Sachen Hygiene ein Ehrenmann ist und eure Liebe verdient hat: Beim Ministerium für Verbraucherschutz findet ihr eine Übersicht über alle Betriebe, bei denen Probleme festgestellt werden konnten.

Euch ist trotzdem irgendwie die Lust auf frische Brötchen vom Bäcker vergangen? Hier ist mein Rezept für super fixe und mega fluffige Pfannenbrötchen. Die gehen einfach immer!

