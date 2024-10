Alle zehn Jahre werden die Wälder in ganz Deutschland untersucht. Das Fazit für Baden-Württemberg ist ernüchternd: Für die Klimaneutralität braucht es mehr Holz.

In den vergangenen drei Jahren hat Dominik Cullmann von der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Freiburg regelmäßig Bäume ausgemessen: Den Durchmesser, die Höhe, die Baumart – eine solche Inventur findet alle zehn Jahre in ganz Deutschland statt. Bisher sei der Holzvorrat in Deutschland stetig angestiegen, sagt Cullmann. 2012 gab es in Deutschland so viel Wald wie seit Jahrhunderten zuvor nicht mehr. Doch dieser Trend wurde durchbrochen.

Wald wächst wegen Dürren nicht mehr weiter

Weder schrumpft der Wald, noch wächst er. Das liege an den Dürrejahren ab 2018 und darauffolgenden Schäden, wie etwa durch den Borkenkäfer, so Cullmann. Es brauche aber mehr Holz, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Denn durch die vielen Schäden gibt der Wald inzwischen mehr Kohlenstoff ab, als er speichert. Damit verschlechtert er die Klimabilanz in Deutschland sogar. Die Stagnation ist also ein Problem.

Fichte leidet langfristig an Klimaveränderungen

Mehr Holz wäre nötig, um wieder mehr Kohlenstoff im Wald zu binden. Fichten wachsen schnell und bringen viel Holz in kurzer Zeit. Sie werden aber häufig durch Mischwälder ersetzt. Denn Fichten haben besonders mit Trockenheit und Schädlingen zu kämpfen. Ein Zustand, der laut Cullmann durch den Klimawandel vermutlich weiter verstärkt wird.

Wir müssen uns als Gesellschaft im Klaren sein, dass der Wald nicht gleichzeitig mehr Holz speichern kann und klimastabiler sein kann.

Es brauche kleine Schritte zu mehr Durchmischung der Wälder und mehr Laubholz-Anteilen, so Cullmann. Das Dilemma zwischen mehr Holz oder mehr Mischwald müsse aber politisch ausgehandelt werden.

So sieht der Wald in Baden-Württemberg aus

Fast 39 Prozent der Landesfläche in Baden-Württemberg ist Wald, deutlich mehr als im bundesweiten Durchschnitt von 32 Prozent. Die Gesamtfläche von etwa 1,3 Millionen Hektar ist im Vergleich zu 2012 fast gleich geblieben. Die Menge an Holz ist allerdings leicht zurückgegangen. Das liegt besonders an der Fichte, die acht Prozent ihres Bestandes verloren hat. Dafür gibt es geringfügig mehr Buchen und Eichen. Laubbäume wachsen auf etwa 47 Prozent der Waldfläche.

Mehr Totholz in Wäldern

Die Menge an Totholz - also abgestorbene Bäume - ist weiter gestiegen. Mehr als acht Prozent des Holzes im Wald ist Totholz. Gleichzeitig sind die Bäume im Schnitt älter geworden. Fast 30 Prozent sind älter als 100 Jahre.