Zustand des deutschen Waldes: Darum müssen wir uns Sorgen machen

per Mail teilen

Etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Aber die Fläche allein sagt natürlich noch nichts darüber aus, in welchem Zustand der Wald ist. Um das festzustellen, fand in den vergangenen Jahren die Bundeswaldinventur statt. Dabei wurden zum Beispiel Bäume gezählt und vermessen und Totholz notiert. Alle zehn Jahre entsteht so ein möglichst genaues Bild über den Zustand unserer Wälder.

Peter Wohlleben, Deutschlands bekanntester Förster und Bestseller-Autor, macht sich Sorgen um den deutschen Wald. Warum das so ist, erklärt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.