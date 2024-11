per Mail teilen

Der SC Freiburg möchte bis Ende der laufenden Saison seine Präsidenten-Frage geklärt haben. Eine externe Kommunikationsfirma soll dabei helfen.

In einem Schreiben an seine Mitglieder hat der SC Freiburg am Mittwoch einen Dialogprozess angekündigt. Es geht dabei um die Frage des Präsidenten. Seit dem überraschenden Rückzug von Eberhard Fugmann Anfang September ist das Präsidentenamt beim badischen Bundesligisten unbesetzt. Auf der letzten Mitgliederversammlung entbrannte eine hitzige Debatte darüber, ob es überhaupt einen SC-Präsidenten brauche.

SWR-Reporterin Lydia Huckebrink darüber, wie der SC die Präsidenten-Frage klären will:

Externe Experten sollen dem SC helfen

Der SC wolle die Frage, wie das Amt des Präsidenten in Zukunft genau aussehen soll, gewissenhaft und professionell angehen, schreibt der Sport-Club in einer Mitteilung an die Mitglieder. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, eine sachkundige externe Unterstützung dazu zu holen. Heißt: Eine externe Kommunikationsfirma soll helfen.

Das Unternehmen hat nun den Auftrag, verschiedene Modelle zur Mitgliederbeteiligung zu konzipieren und dann umzusetzen. Zu Beginn soll es im November einen moderierten Austausch im Fanbeirat geben. Hier sollen Hintergründe und Erwartungen rund um das Amt sowie die bisherigen Aufgaben des Präsidenten diskutiert werden. Bevor die Firma beauftragt wurde, hatte es bereits erste Gespräche zwischen Gremienvertretern aus Aufsichtsrat, Ehrenrat und Vorstand gegeben.

Am Ende entscheiden die Mitglieder

Zu den angekündigten Maßnahmen gehört laut SC auch ein Dialogforum mit zufällig ausgelosten Mitgliedern. Diese 50 "Zufallsmitglieder" sollen dann verschiedene Lösungsoptionen diskutieren. Auch eine Befragung aller Mitglieder zu der Thematik ist geplant.

Im Falle von konkreten Veränderungsvorschlägen hinsichtlich des Präsidentenamtes oder dessen Aufgaben, sollen diese auf einer Mitgliederversammlung im nächsten Jahr zur Abstimmung gestellt werden. Hier macht der Sport-Club im Schreiben deutlich: "Ob es am Ende zu Veränderungen kommt und falls ja, zu welchen, darüber werden einzig und allein Sie als unsere Mitglieder entscheiden."