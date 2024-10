per Mail teilen

Nach einem Messerangriff auf einen Schüler in Ettenheim (Ortenaukreis) ist der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der 16-Jährige soll seinen Klassenkameraden mit einem Einhandmesser angegriffen haben.

Der Jugendliche steht im Verdacht, einem Klassenkameraden mit einem Einhandmesser zweimal von hinten in den Rücken gestochen zu haben. Dieser habe dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus, wo er laut Polizei notoperiert wurde. Sein Zustand habe sich wieder stabilisiert. Wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung wurde Haftbefehl erlassen. Die Polizei brachte den 16-jährigen Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.

Messerangriff im Klassenzimmer

Die Tat ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 10:40 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Angriff in einem Klassenzimmer zugetragen hat. Der Angriff soll demnach ausschließlich gegen den verletzten Jugendlichen gerichtet gewesen sein. Weitere Schüler waren laut Polizei nicht beteiligt. An dem Bildungszentrum wurde nach der Tat ein Betreuungsangebot eingerichtet.