Messerangriff auf Schüler? Polizeieinsatz an Schule in Ettenheim

An einer Schule in Ettenheim soll am Dienstagmorgen ein Jugendlicher einen anderen Jugendlichen mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

An einer Schule in Ettenheim (Ortenaukreis) hat es am Dienstagmorgen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern gegeben. Ein Jugendlicher soll einen Mitschüler mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt haben. Weitere Schüler sollen laut Polizei in den Vorfall nicht involviert gewesen sein. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Mutmaßlicher Angreifer widerstandlos festgenommen Ein Rettungshubschrauber hat den verletzten Jungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer widerstandslos fest. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Vor Ort wurde in Abstimmung mit allen Verantwortlichen ein Betreuungsangebot eingerichtet. Mehr Informationen in Kürze.