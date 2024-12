Ansturm auf mehrere Discounter in Kehl. Laut Polizei wollten vor allem Minderjährige aus Frankreich in Deutschland Böller kaufen. Dabei kam es auch zu Diebstählen.

In mindestens zwei Discountern in Kehl (Ortenaukreis) hat der Verkauf von Feuerwerkskörpern am Montagmorgen zu einem Ansturm von Menschen geführt. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen Jugendliche, die sich vor der Eingangstür eines Discounters drängen und bei Ladenöffnung hineinstürmen.

Minderjährige stehlen Böller und Raketen

Laut Polizei waren es vor allem Jugendliche aus Frankreich, die Böller und andere Feuerwerkskörper in den Discountern der Grenzstadt kaufen wollten. Da für die meisten Feuerwerkskörper Alterseinschränkungen gelten, wurde Minderjährigen der Kauf verwehrt. Daraufhin kam es laut Polizei zu mehreren Diebstählen. Bisher seien vier Vorfälle mit sieben Verdächtigen im Alter von 13 bis 18 Jahren bekannt, teilt die Polizei mit.

Um weitere Diebstähle zu verhindern, seien verstärkt Beamte vor den Discounter präsent, zum Teil auch stationär, heißt es.

Böllerverbot im Elsass

In den vergangenen Jahren hatten in Straßburg vor allem Jugendliche zum Jahreswechsel hunderte Autos angesteckt und Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen angegriffen. Strenge Regeln sollen die Ausschreitungen eindämmen. So sind im Elsass Handel, Transport und Gebrauch der meisten Böller bis zum 3. beziehungsweise 6. Januar verboten. An der Grenze zu Deutschland kontrolliert die französische Polizei die Einfuhr von Feuerwerkskörpern.

Ausgangssperre für unter 16-Jährige in Straßburg

In Straßburg und sechs Vororten gibt es außerdem eine Ausgangssperre für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Ab 22 Uhr am Silvesterabend bis zum Neujahrsmorgen um 6 Uhr dürfen sie nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten auf die Straßen. Wer Silvester nach Straßburg fahren möchte muss außerdem beachten, dass schon mittags auf öffentlichen Straßen und Plätzen kein Alkohol mehr getrunken werden darf.

Die Tram zwischen Kehl und Straßburg fährt an Silvester aus Sicherheitsgründen nur bis 22:30 Uhr und dann wieder ab 2:30 Uhr, teilt die Stadt Kehl mit. Die Tramhaltestelle unter dem Straßburger Bahnhof bleibt ebenfalls von 22:30 Uhr bis 5 Uhr komplett geschlossen.