Schock und Schwindel: Feuer im Europa-Park, neue Hängebrücke und Weck-Insolvenz

Im Europa-Park brennt es, in Todtnau eröffnet eine schwindelerregende Hängebrücke, der Glashersteller Weck ist überraschend pleite - turbulente Frühlings- und Sommermonate in Südbaden 2023.

Moin und salli, ich bin Anita Westrup, Reporterin im SWR Studio in Freiburg. Das neue Jahr steht vor der Tür. Wunderkerzen, Raclette-Zubehör und Sekt habe ich schon gekauft. Alles erledigt! Zeit, in den Rückspiegel zu schauen und die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Die neu eröffnete Hängebrücke im Schwarzwald oder auch der Großbrand im Europa-Park kommen mir in den Sinn. Überrascht hat mich auch die Insolvenz des Glasherstellers Weck aus Wehr und das heftige Unwetter in Freiburg - hier ein Rückblick für die Frühlings- und Sommermonate diesen Jahres - von Mai bis August:

Mai: Neue Attraktion im Schwarzwald - die Hängebrücke in Todtnau

Höhenangst ist bei der neuen Attraktion in Todtnau im Ortsteil Todtnauberg (Landkreis Lörrach) definitiv fehl am Platz! Ende Mai öffnet die "Blackforestline", die neue Hängebrücke im Schwarzwald. Der Nervenkitzel ist fast einen halben Kilometer lang, 120 Meter hoch und hat rund fünf Millionen Euro gekostet. Doch genug der Zahlen. Das luftige Stahlgeflecht muss man fühlen, finde ich. Bei meinem Selbstversuch im Sommer sah das ziemlich jämmerlich aus. Je näher ich der Brückenmitte kam, desto weicher wurden meine Knie. Der Aggregatzustand meiner sich ans Geländer klammernden Hände? Schweißnass! Herzfrequenz? Jenseits vom Ruhepuls!

Juni: Weck ist insolvent, Großbrand im Europa-Park

Für mich sind sie kleine Lebensbegleiter - seit meiner Kindheit: die Einmachgläser mit dem roten Gummiring und den Federklammern. Der Keller meiner Oma war für mich eine Schatzkammer, egal ob Marmeladen, eingelegter Kürbis mit herumschwimmenden Nelken, zuckrige Birnen-Würfel - alles wurde "eingeweckt". Einkochen statt wegwerfen - auch viele Leute in meinem Freundeskreis nutzen immer noch die Einmachgläser, vielleicht aus Nostalgie oder gegen die Lebensmittelverschwendung. Umso mehr hat mich die Nachricht überrascht, dass der Glashersteller Weck mit Sitz in Wehr (Kreis Waldshut) im Juni Insolvenz angemeldet hat - nach mehr als 123 Jahren (!). Grund sind laut Insolvenzverwalter unter anderem die gestiegenen Energiekosten. Aus, Schluss, vorbei, Weck weg vom Fenster? Nein! Nach Monaten der Ungewissheit hat sich mittlerweile ein Investor gefunden. Es geht also weiter. Der Standort in Wehr soll auch erhalten bleiben.

Feueralarm: "Wir haben sofort gemerkt, dass das keine Attraktion ist"

Für Aufregung sorgt auch der Großbrand im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) Ende Juni. Im spanischen Themenbereich geht plötzlich der Feueralarm los. Eine riesige schwarze Rauchwolke verdunkelt den Himmel, hunderte Rettungskräfte rücken an und bringen die Flammen unter Kontrolle - zeitgleich müssen rund 25.000 Besucherinnen und Besucher den Europa-Park sofort verlassen. Keine 24 Stunden später fahre ich für Dreharbeiten an den "Tatort". Grüne Planen schirmen die Sicht auf die beschädigten Gebäude ab. Ein paar verkohlte Balken und Trümmerteile sind trotzdem zu sehen. In der Luft liegt der typische Rußgeruch. Erinnerungen an den Großbrand von vor fünf Jahren werden wach. Dabei wurden die "Piraten in Batavia" zerstört. Der Wiederaufbau hat mehrere Millionen Euro gekostet.

Archivfoto: Im Mai 2018 gab es einen Großbrand im Europa-Park in Rust in der Attraktion "Piraten in Batavia". Das Fahrgeschäft wurde im Juli 2020 wieder eröffnet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christine Gertler

Juli: Grenzenloses Radeln am Oberrhein, Festival-Fieber und ein Bankgeheimnis

Sommer, Sonne, Draußensein - am liebsten mit dem Rad und Fahrtwind im Gesicht. Lust auf eine grenzenlose Radtour am Oberrhein? Vom Kaiserstuhl ins Elsass oder andersherum: Der letzte noch geschlossene Rhein-Übergang bei Burkheim (Breisgau-Hochschwarzwald) ist jetzt für Radler und Fußgänger offen. Das Stauwehr wurde extra umgebaut - 100 Kilometer umfasst das deutsch-französische Fahrradnetz jetzt am Oberrhein. Na dann, gute Fahrt und bonne route!

Das Stauwehr über den Rhein ist offen. Beim deutsch-französischen Freundschaftstreffen "La BiCyclette" nutzen die ersten Radfahrerinnen und Radfahrer die neue Verbindung über den Rhein. SWR Roland Schneider

Open-Air-Musik im Abendsonnenschein

Südbaden hat außerdem das Festival-Fieber gepackt! Lady Blackbird, Simply Red oder Zucchero heizen beim Lörracher Stimmenfestival ein. In Freiburg steigt das Zelt-Musik-Festival und bei den Münsterplatzkonzerten wird das Herz der Stadt zur Bühne für die ganz Großen wie Peter Maffay und Peter Fox. Bei dem selbsterklärten Stadtaffen stehe ich mittendrin. Hände hoch Richtung Abendsonnenschein. Das Kopfsteinpflaster wird zum Dancefloor. Logenplätze auf den Fensterbänken der Häuser drumherum. Eine einmalige Kulisse für die insgesamt sechs Konzerte auf dem Münsterplatz!

Ein Fußball-Profi verrät sein Bank-Geheimnis

Musikalisch, aber auch literarisch ist der Juni ein üppiger Monat - neue Seiten gibt zum Beispiel an Fußballgott Nils Petersen zu entdecken. Sein Buch "Bank-Geheimnis - Selbstgespräche eines Fußballprofis" erscheint, ein persönlicher Blick hinter die Kulissen des Fußballs.

Ein ganz simples Bank-Geheimnis gibt es dann auch noch: Unter Umständen sieht man als Einwechselspieler nicht viel vom Geschehen auf dem Rasen, weil Trainer Christian Streich unermüdlich vor den dort Sitzenden herumtigert, und gerne mal den Blick auf das Sportliche versperrt.

August: Wolfswelpe in der Fotofalle, Unwetter über Südbaden

Es war nur eine Frage der Zeit: In der Gemeinde Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein kleiner hellbrauner Wolfswelpe in eine Fotofalle getappt. Damit steht fest: Nach 150 Jahren gibt es wieder ein Wolfsrudel im Schwarzwald – das verunsichert viele Landwirte in der Region, ihre Sorge vor dem Wolf und den Folgen für ihre Tiere wächst.

Ein Glücksfall für die Experten: Das Wolfsjunge wurde auf einer Lichtung fotografiert. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Wolkenbruchartiger Regen überfordert Freiburger Kanalisation

Nach der großen Hitze wütet ein großes Unwetter über Südbaden: Starkregen flutet Straßen, Keller und Tiefgaragen, Bäume stürzen um - Freiburg ist besonders betroffen. "Das ganze Haus stand da mit Schaufeln und Eimern, zweieinhalb Stunden, es war richtig heftig, kurzzeitig, schlagartig", erzählt ein Anwohner. Die Feuerwehr in Freiburg muss zu mehr als 400 Einsätzen ausrücken. Gemeinsam wird geschrubbt und geputzt - die Hilfsbereitschaft unter den Nachbarn ist sehr groß.