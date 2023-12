Das Urteil im Ayleen-Prozess, in Offenburg wird ein 15 Jahre alter Junge im Klassenzimmer getötet und in Glottertal ist die Hilfsbereitschaft groß. Das Jahr 2023 endet tragisch.

Hallo in die Region, mein Name ist Petra Jehle und ich amte tief durch, wenn das Jahr 2023 rum ist. Es gab einige Themen, die mich als Reporterin fassungslos und traurig zurück gelassen haben. Es ist vor allem der Fall Ayleen aus Gottenheim. Der Prozess macht deutlich: Ihr Mörder hat sie auf eine unvorstellbar perfide und grausame Weise übers Internet bedrängt und bedroht. Der Prozess wirft viele Fragen auf, auch die nach dem Schutz von Kindern vor Cybergrooming. Doch zum Glück gab es auch schöne Momente. Hier der Jahresrückblick von September bis Dezember.

September: Windrad-Sprengung, Feuer in WG und brutaler Mord

Eines von zwei Windrädern auf dem Schauinsland bei Freiburg wurde gesprengt. Im Frühjahr soll auch das andere gesprengt werden. Ein einziges, leistungsstärkeres Windrad soll die beiden ersetzen. SWR

Es waren nur wenige, aber faszinierende Sekunden: Auf dem Schauinsland fällt das erste der beiden Windräder. Ein viele Meter hoher Turm aus Beton fällt um, leicht wie ein Baum. In Baden-Württemberg wurde erstmalig ein Windrad gesprengt. Die Windräder auf dem Schauinsland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben nach 20 Jahren ausgedient und werden ersetzt.

Feuer in der Winzergenossenschaft in Schliengen

Der Anblick, der sich den Helferinnen und Helfern wenige Tage danach in Schliengen (Kreis Lörrach) geboten hat, war weniger schön. Die Lagerhalle der Winzergenossenschaft Schliengen/Müllheim wird Mitte September ein Opfer der Flammen.

Die Spuren des Feuers: Die Decke des WG-Gebäudes hatte unter der Hitze des Feuers nachgegeben. SWR Christof Gerlitz

Das Feuer trifft die WG zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, denn die Ernte ist gerade eingefahren und wird vernichtet. Die Kunden warten auf die zugesagten Lieferungen.

Es ist der ungünstigste Zeitpunkt an dem es uns erwischen konnte. Sämtliche Vorräte sind vernichtet.

Urteil im Prozess um Ayleen aus Gottenheim

"Er ist ein Mensch ohne Mitgefühl" - das sagen die Richter des Landegerichts Gießen über Jan Heiko P. in ihrem Urteil.

Urteil am Landgericht Gießen im Fall Ayleen. Der Prozess endet, doch Fragen bleiben. HR - Rebekka Dieckmann

Jan Heiko P., der Mörder der 14 Jahre alten Ayleen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), muss lebenslang in Haft und wird danach in Sicherungsverwahrung untergebracht. Gottenheim trauert mit den Angehörigen und Eltern in ganz Deutschland fragen sich: wie kann ich mein Kind vor solchen Internet-Tätern schützen? Und wie erkennen Kinder und Jugendliche selbst Cybergrooming und was können sie tun?

Oktober: Abbau von Zäunen in Schönau und mehr Grenzzäune zur Schweiz

Es war ein friedlicher und demokratisch herbeigeführter Triumph, den die Schülerinnen und Schüler in Schönau (Kreis Lörrach) feierten. Sie haben einem Bürgerentscheid erwirkt und gewonnen. Der Bauzaun um ihre Schule kommt wieder weg. Die Autos werden statt dessen während des Unterrichts von der Straße verbannt.

In Schönau fallen Zäune, in Europa werden sie wieder aufgebaut. Ende Oktober gibt das Bundesinnenministerium dem Druck nach und führt auch an der Deutsch-Schweizer Grenze wieder Grenzkontrollen ein. In der Hoffnung, auf diesem Weg illegale Einwanderung zu begrenzen.

November: Klimacamp wird abgebaut und tödliche Schüsse in einer Schule

Es ist erst November, doch die Weihnachtsmärkte stehen in den Startlöchern. Das Freiburger Klimacamp muss deshalb weichen - das hat das Verwaltungsgericht entschieden. Die Klimacamper sind enttäuscht.

Schockiert und traumatisiert sind die Schülerinnen und Schüler einer Schule in Offenburg. Ein 15 Jahre alter Junge wird gezielt erschossen. Mutmaßlicher Täter: ein Mitschüler. Dass nicht mehr passiert ist, ist möglicherweise auch einem zufällig vorbeikommenden Vater zu verdanken, sagt Polizeisprecher Yannik Hilgers.

Der konnte ihn festhalten bis relativ zügig die ersten Polizeikräfte vor Ort waren.

Dezember: der erste Schnee und das Ende einer Ära

Der erste Schnee! Die Menschen am Feldberg im Glück. Viele hören davon fahren sofort in den Schwarzwald. Andere leben hier und freuen sich trotzdem jedes Jahr wieder.

Unser Kind ist ganz aus dem Häuschen. Es gibt kein schöneres Geschenk.

Anfang Dezember brennt der Bernethansenhof in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bis auf die Grundmauern nieder. Ein Jahrhunderte alter Schwarzwaldhof ist zerstört. Eine junge Familie rettet sich durch einen Sprung aus dem Fester. Die Menschen in Glottertal wollen helfen. in wenigen Tag kommen mehr als 60.000 Euro an Spenden zusammen.

Eine Woche vor Weihnachten rollen nicht nur in Berlin, sondern auch in Freiburg die Traktoren durch die Stadt.

Traktor-Demo in Freiburg und im Dreisamtal: Hunderte Landwirtinnen und Landwirte laufen Sturm und protestieren gegen die Agrardiesel-Pläne der Ampel-Koalition. Markus Schillberg (privat)

Landwirte protestieren gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen für Agrardiesel und warnen vor den Folgen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag stirbt Wolfgang Schäuble im Kreise seiner Familie in Offenburg. Er wird 81 Jahre alt. Der in Freiburg geborene Wolfgang Schäuble, CDU, war in verschiedenen Ressorts Bundesminister, Bundestagspräsident und mit mehr als 50 Jahren im Bundestag dienstältester Abgeordneter in der deutschen Parlamentsgeschichte.

Er war ein politisches Ausnahmetalent, sagen seine Weggefährten und auch die Mitglieder der anderen Parteien zollen ihm Respekt. So sagt der Grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann über Schäuble, daß Deutschland einen überzeugten Parlamentarier verliert, der entscheidende Jahre der Bundespolitik maßgeblich geprägt habe. Schäuble sei immer ein streitbarer, aber fairer politischer Geist gewesen.