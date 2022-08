per Mail teilen

Ayleen ist tot. Die Menschen in ihrem Heimatort Gottenheim am Tuniberg sind seit Tagen tief betroffen.

Vermutlich wurde die 14-Jährige aus Gottenheim noch in der Nacht ihres Verschwindens ermordet. Darauf deuten Handydaten eines dringend Tatverdächtigen hin, der am Freitag festgenommen und in Untersuchungshaft nach Freiburg gebracht wurde.

Gottenheim unter Schock

Gottenheim ist ein kleiner Weinbergort am Tuniberg bei Freiburg. SWR

„Ich habe Gottenheim noch nie so ruhig und still erlebt. Jeder zieht sich momentan zurück.“

Das ganze Dorf Gottenheim trauert um Ayleen. Am Rathaus und in der Kirche legen Bürgerinnen und Bürger seit Sonntag Blumen und Kerzen ab. Das Dorf müsse jetzt zusammenhalten, sagt Gottenheims Bürgermeister Christian Riesterer.

„Ganz viele Gottenheimer fühlen da mit und es ist unbeschreiblich.“

Die Polizei ermittelt

Millionen digitale Spuren und Beweismittel muss die Polizei jetzt auswerten, um den Mord an Ayleen aufzuklären. Doch die quälende Frage nach dem warum bleibt.