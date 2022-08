Vermisste aus Gottenheim ist tot: "Wir sind schockiert"

In Gottenheim herrscht nun traurige Gewissheit: Die vermisste 14-Jährige aus dem kleinen Weinbauort ist tot. Am Rathaus erinnern Blumen und Kerzen an sie. Die Trauer ist groß.

"Ich war ehrlich gesagt schockiert, weil ich mit dieser Nachricht eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe. Natürlich ist das ein Szenario, aber man rechnet natürlich nicht damit. Ich glaube, so wie mir geht es der ganzen Gemeinde momentan."

Am späten Samstagabend hatte die Polizei den Tod der Jugendlichen bestätigt - nach gerichtsmedizinischer Untersuchung einer Leiche, die fast 300 Kilometer entfernt von Gottenheim in Hessen gefunden worden war. Die 14-Jährige aus Gottenheim am Tuniberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) war vor mehr als einer Woche, am 21. Juli, verschwunden. Eine große Suche auch mit Hunden und Polizeihubschrauber brachte keine Ergebnisse. Die Ermittler waren unzähligen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen.

Große Anteilnahme und Solidarität in Gottenheim

Die Nachricht vom Tod der Schülerin habe alle in der Weinbaugemeinde zwischen Freiburg und Kaiserstuhl sehr getroffen, sagt der Bürgermeister. Gottenheim hat rund 3.000 Einwohner. Am Rathaus wurden am Morgen die ersten Blumen und Kerzen abgelegt. Das hat der Bürgermeister so mit der Familie des toten Mädchens verabredet. Er bittet die Bürgerinnen und Bürger, Blumen nicht vor dem Privathaus abzulegen, um die Familie in dieser schwiergigen Zeit zu schützen. Die Solidarität im Ort sei riesengroß, so Bürgermeister Riesterer.

Auch in der katholischen Kirche St. Stephan in Gottenheim brennen Kerzen für das tote Mädchen. Vor dem Altar sind Sonnenblumen aufgebaut - eine Ort, wo Menschen in ihrer Trauer hinkommen und der Toten gedenken können.

Blumen und Kerzen zum Gedenken an totes Mädchen aus Gottenheim in der katholischen Kirche St. Stephan SWR Ina Held

Polizei will Details am Montag bekannt geben

Mehrere Medien berichten, dass die 14-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sei. Die Polizei hat bisher nur den Tod der Schülerin bestätigt und will weiteres erst am Montag auf einer Pressekonferenz erklären.