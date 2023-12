Hausdurchsuchungen, verlorene Einsatzdokumente und Missbrauchsbericht

Die Polizei durchsucht eine Redaktion in Freiburg und verliert in Offenburg Einsatzdokumente. Das Erzbistum veröffentlicht die Missbrauchsstudie. Januar bis April in Südbaden 2023.

Sendung am Mi. , 27.12.2023 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4