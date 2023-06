30 Konzerte, zehntausende Musik-Fans und noch mehr Beats: Am Donnerstag beginnt das Stimmen-Festival in Lörrach. Mit dabei: Weltstars wie Simply Red oder Zucchero.

Von Donnerstagabend an spielt die Musik wieder in Lörrach: Das Stimmen-Festival wird offiziell eröffnet. Den Auftakt im Burghof macht der Londoner Singer-Songwriter Jacob Banks - mit einer Mischung aus Soul, R’n’B und Alternative. Ein paar Restkarten gibt es laut Veranstalter noch.

Bis Ende Juli stehen insgesamt 30 Konzerte auf dem Programm. Zehntausende Musik-Fans aus allen Himmelsrichtungen werden erwartet. Im vergangenen Jahr waren rund 22.000 Leute gekommen.

Jacob Banks eröffnet das Stimmen-Festival 2023 in Lörrach. Ed Cooke

Stimmen-Festival 2023: Marktplatzkonzerte mit Weltstars wie Zucchero

Wie in den Jahren zuvor spielen auch in diesem Jahr auf dem Stimmen-Festival in Lörrach wieder einige Musikgrößen. Das erste Open-Air-Konzert auf dem Lörracher Marktplatz (12. Juli) wird die deutsche Rapperin Zoe Wees, die 2020 mit ihrem Lied "Girls like us" bekannt geworden ist, geben.

Für die Konzerte der britischen Band Simply Red und des italienischen Sängers Zucchero gibt es - Stand Mittwochvormittag - nur noch wenige Restkarten. Das hat der Veranstalter des Festivals, der Burghof Lörrach, mitgeteilt.

Verschiedenste Musik-Genres beim Lörracher Stimmen-Festival

Die musikalische Spannweite der Künstlerinnen und Künstler auf dem Stimmen-Festival reicht von A capella über Pop, Rock und Rap bis hin zu Jazz. Mit dabei sind auch kleinere Bands wie etwa die A-cappella-Gruppe "Kraja" aus Schweden, das französisch-schweizerische Mittelalter-Ensemble "Mediva" oder der amerikanische Singer-Songwriter Brookln Dekker.

Weltstars bringen Lörracher Marktplatz zum Klingen

Beim Stimmen-Festival in Lörrach haben auch schon Musiklegenden wie Johnny Cash, Elton John oder die "Godmother of Punk" Patti Smith gespielt. Im vergangenen Jahr kamen Deep Purple, Passenger, Amy Macdonald und Silbermond nach Lörrach.