Schule in Weil am Rhein geräumt

Die Leitung der Realschule in Weil am Rhein hat am Donnerstag die Schüler nach Hause geschickt. An eine Wand in der Schule hatte jemand das Wort Amoklauf geschrieben.

Vorsichtshalber hat die Leitung der Realschule in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) am Donnerstagvormittag die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. Der Grund: Unbekannte hatten an eine Wand in der Schule mit einem Kugelschreiber das Wort "Amoklauf" geschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kein Hinweis auf Gefahr - Warnung vor Nachahmung Nach Angaben von Eltern sollten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst in ihren Klassenzimmern verbarrikadieren. Die Polizei fand nach eigenen Angaben vor Ort keinen Hinweis darauf, dass eine ernsthafte Warnung vor einem Amoklauf vorlag. Zu keinem Zeitpunkt seien sie von einer Gefährdung ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Dennoch werde jede Warnung ernst genommen. In diesem Zusammenhang warnt die Behörde vor möglichen Nachahmern. Werden sie erwischt, drohen schwere finanzielle, strafrechtliche und schulische Konsequenzen. Vor einem Jahr schon mal falscher Alarm Vor einem Jahr gab es an derselben Schule schon einmal eine falsche Bombendrohung. Damals wurden ebenfalls alle Schülerinnen und Schüler sicherheitshalber nach Hause geschickt. Zuletzt gab es in den vergangenen Monaten im benachbarten Kanton Basel-Land an zwei Schulen ebenfalls Drohbotschaften. Hier konnten zwei 14 und 15 Jahre alte Schüler ermittelt werden, die sich nun zu verantworten haben.