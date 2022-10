Charlotte Schönberger ist multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Freiburg. Sie berichtet für das Fernsehen unter anderem für die Nachrichtensendung SWR Aktuell, reportiert für die SWR-Hörfunkwellen, plant Themen und schreibt für die Onlineseite von SWR Aktuell. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind gesellschafts-politische Themen.

Vor dem SWR

Charlotte Schönberger hat vor ihrer Zeit beim Südwestrundfunk als Redakteurin und Reporterin im Hauptstadtbüro von DER SPIEGEL gearbeitet. Ihr journalistisches Volontariat hat sie an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin gemacht. Während und nach dem Politik-Studium an der Johannes-Gutenberg Universität in Mainz hat sie für verschiedene Medien gearbeitet: Unter anderem für das Deutschlandradio, den rbb und die dpa. Nach 10 Jahren in der Ferne hat sie es 2020 schließlich aus der Hauptstadt zurück in ihre Heimat Freiburg gezogen.