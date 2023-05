Eine gewagte Rettungsaktion auf der A5 sorgt für Aufsehen und Freiburgerinnen und Freiburger müssen sich auf Sinnsuche begeben. Das sind die Themen der Woche für die Region Südbaden.

Hallo, ich bin Charlotte Schönberger, Reporterin im SWR-Studio Freiburg. Heute schaue ich mit euch auf die wichtigsten Themen dieser Woche für unsere Region:

Eine Geschichte, die mich diese Woche berührt hat, sind die geretteten Küken auf der A5. Denn wie oft sieht man am Straßenrand tote Igel oder Vögel liegen, für die jede Hilfe zu spät kommt? Weniger gut ist es natürlich, dass der Küken-Retter dafür mitten auf der Autobahn eine Vollbremsung hinlegte und einen Unfall verursachte. Die Küken wurden in ein Tierheim gebracht, denn die Mutter war vor Schreck weggeflogen. Das passiert leider oft bei derartigen Rettungsaktionen, wie mir Elke Mesler erzählt hat. Sie arbeitet im Tierschutzzentrum Ehrenkirchen. Hier werden laut eigenen Angaben pro Jahr etwa 500 Wildtiere abgegeben.

Enten brüten immer in einer gewissen Entfernung zum Gewässer und kehren gemeinsam mit ihrem Nachwuchs zu Seen und Teichen zurück, so Mesler. Dieser Weg führt dann manchmal unglücklicherweise über eine Straße. Man sollte aber nicht versuchen, die Kühen einzufangen. Meslers Empfehlung: der Entenfamilie freies Geleit über die Straße geben - ohne natürlich jemanden im Straßenverkehr zu gefährden. Für eine Entenfamilie kann man ja auch mal Stau in Kauf nehmen. Vielleicht muss die "Letzte Generation" an ihrem Niedlichkeitsfaktor arbeiten, um die Akzeptanz bei den Autofahrenden zu erhöhen. Klimaprotest im Kükenkostüm oder so.

Die Debatte um das geplante Heizungsgesetz der Ampel-Regierung läuft gerade in den Medien hoch und runter. Aber was sagen eigentlich die Frauen und Männer dazu, die sich tagtäglich damit beschäftigen, wie wir in Südbaden unsere Häuser und Wohnungen heizen? Zuständig für das Thema sind auch, zu meiner Überraschung: die Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Die sind mittlerweile mehr Energieberaterinnen und Energieberater, wie mich Karl-Rainer Kopf von der Schornsteinfegerinnung Freiburg, aufklärte.

Im Interview habe ich Rainer Kopf auch gefragt, ob es derzeit einen Run auf Öl- und Gasheizungen gibt, bevor sie nicht mehr verbaut werden dürfen.

Kopf zweifelt daran, dass das Heizungsgesetz überhaupt so wie gedacht realisierbar ist. Laut Ampel soll ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden. Das sei unmöglich, glaubt Kopf. Dafür fehlten schlichtweg die Fachkräfte. Viele Leute in Südbaden, die gerade eine neue Heizung brauchen und aktuell noch mit Öl oder Gas heizen, seien verunsichert, berichtet er. Denn eine Wärmepumpe biete sich nicht in allen Häusern an. Wer eine neue Heizung braucht, solle sich möglichst genau informieren und beraten lassen. Tipps gibt es hier, oder beim Schornsteinfeger des Vertrauens. Branchenintern wird übrigens diskutiert, ob die Berufsbezeichnung "Schornsteinfeger" überhaupt noch angebracht ist.

Hier ist noch heile Sonnenwelt. Doch Freiburg ist, laut dem Berliner Energie-Unternehmen Enpal, nicht länger die sonnigste Stadt Deutschlands. dpa Bildfunk Picture Alliance

Als Freiburgerin habe ich bei dieser Nachricht gestutzt: Offenburg ist die sonnigste Stadt Deutschlands! Das hat zumindest eine Studie eines Berliner Energieunternehmens ergeben. Wie bitte konnte das passieren? Prahlen wir Freiburgerinnen und Freiburger nicht so gerne damit, dass es hier bei uns am wärmsten und sonnigsten ist? Pustekuchen. Immerhin - der Titel bleibt in Südbaden. Aber die Meldung hat mich dazu veranlasst, mal genauer nachzufragen - bei den Expertinnen und Experten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Freiburg.

Problem: In Offenburg unterhält der DWD keine Wetterstation. Deswegen können die Fachleute die Berliner Studie weder bestätigen noch widerlegen. Was sie sagen können: Freiburg gehört zu den sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Und die Sonnenscheindauer habe in den vergangenen Jahrzehnten leicht zugenommen. 2022 waren es 2102,7 Sonnenstunden, deutschlandweit im Schnitt 2024,1. Gleichzeitig werde es auch in Freiburg immer wärmer. Was einen vor dem Hintergrund der Klimakrise weniger jubeln lässt. Und weil gerade manche vom kalten und nassen Frühling reden: Der war laut DWD in diesem Jahr endlich wieder normal. In den Jahren war es demnach viel zu trocken und warm.

Abgesehen davon: Laut dem Reiseführer "Lonely Planet" zählt Freiburg nach wie vor zu den drei besten Reiseziele weltweit. Ob mit oder ohne den Zusatz "sonnigste Stadt Deutschlands".

Freiburg ist Top-Reiseziel

