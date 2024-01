per Mail teilen

In Unterkirnach bei Villingen-Schwenningen war das SEK im Einsatz. Ein Mann weigerte sich stundenlang, ein Haus zu räumen. Laut Polizei sind mehrere Waffen auf ihn angemeldet.

Ein Hausbewohner hat sich einer Zwangsräumung in der Schwarzwaldgemeinde Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) widersetzt und gedroht, das Haus anzuzünden. Am Dienstagabend teilte die Polizei mit, dass der 62-jährige Ex-Soldat nach mehr als zwölf Stunden Verhandlungen mit der Polizei sein Haus verlassen habe. Den Angaben zufolge konnte er "widerstandslos festgenommen werden".

Seit Dienstagmorgen hatten speziell geschulte Mitarbeitende der Polizei mit dem 62-jährigen Mann verhandelt. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) und eine Hundestaffel der Polizei waren ebenfalls vor Ort. Anwohnerinnen und Anwohner in den benachbarten Häusern waren laut Polizei vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden. Das Gelände rund um das betroffene Haus war weiträumig abgesperrt.

Mann war Angehöriger der Bundeswehr

Einem Polizeisprecher zufolge war der Mann früher Soldat. Außerdem sei der 62-Jährige Mitglied eines Schützenvereins gewesen. Mehrere Lang- und Kurzwaffen seien auf ihn angemeldet und er sei im Besitz einer Sprengstofferlaubnis. Als Soldat habe er keiner Spezialeinheit angehört. Erkenntnisse, dass er der Szene sogenannter Reichsbürger zuzuordnen sei, gebe es nicht. "Reichsbürger" sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen.

Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass Waffen und eine geringe Menge Sprengstoff in dem Haus des 62-Jährigen seien, hatte ein Polizeisprecher vor Ort berichtet, als der Einsatz lief. Vor der Haustüre des verschanzten Mannes wurde ein Behälter sichergestellt. Dabei wurde ein Roboter eingesetzt, wie eine Pressesprecherin der Polizei am frühen Dienstagabend berichtete. Über den Inhalt der Box, die der Mann vor die Türe gestellt habe, gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Nachdem der Mann am Dienstagabend aufgegeben hat, durchsuchen nun Entschärfer intensiv das Haus, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. "Jedes Paket, das wir finden, wird auf Sprengstoff untersucht." Der Einsatz werde noch viele Stunden dauern.

Außenaufnahme der Doppelhaushälfte, in der sich ein 62-jähriger Bewohner verschanzt hat. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Bevölkerung sollte das Gebiet meiden

Bei Zwangsräumungen sei die Polizei wegen der möglichen Risiken oftmals von Anfang an dabei, so auch in diesem Fall. Nach Erkenntnissen über den möglichen Waffenbesitz des 62-Jährigen und wegen dessen Drohungen habe man sich dann aber zu einem Großeinsatz entschlossen.