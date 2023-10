Der Großangriff auf Israel durch die Hamas erschüttert Jüdinnen und Juden in Freiburg. Bei einer Jubiläumsfeier der Egalitären Jüdischen Gemeinde Chawurah Gescher am Sonntag zeigen sich die Mitglieder betroffen vom Terror der Hamas.

Eigentlich sollte dieser Tag ein Feiertag sein für die Egalitäre Jüdische Gemeinde Chawurah Gescher. Seit einem Vierteljahrhundert gibt es die Gemeinde in Freiburg. Im historischen Kaufhaus wollten ihre Mitglieder an diesem Sonntag das 25-jährige Bestehen feiern. Doch nach dem Angriff auf Israel durch die Hamas in der Nacht zum Samstag war nicht an eine Feier zu denken. Absagen wollte die Gemeinde die Veranstaltung aber nicht. Aus Trotz, wie die Vorsitzende der Egalitären Gemeinde, Cornelia Haberland-Krüger betont, sind sie trotzdem zusammenkommen.

Gemeinde sammelt für Betroffene in Israel

"Wir wollen zeigen, dass wir unser Judentum leben und wir uns nicht von Terroristen klein machen lassen," sagt Cornelia Haberlandt-Krüger weiter. Die Botschaft müsse sein: "Das Volk Israel lebt". Ihre Gedanken seien jetzt bei den Soldatinnen und Soldaten, die kämpfen und bei allen, die mit Terror und Trauer konfrontiert seien. Cornelia Haberlandt-Krüger habe am frühen Samstagmorgen die Nachricht aus Israel bekommen. "Ich habe geweint", berichtet sie von dem Moment. "Wir stehen heute besonders in Solidarität mit unseren Familien und Freunden in Israel." Die Gemeinde würde die Veranstaltung nutzen, um Spenden für den Verband "Israel Movement for Reform and Progressive Judaism" zu sammeln. Damit sollen mehrere Kibbuzim in der Negev-Wüste, die unter Beschuss stehen, unterstützt werden.

Die Vorsitzende der Egalitären Jüdischen Chawurah Gescher Gemeinde Cornelia Haberlandt-Krüger mit Rabbi Dr. Walter Rothschild auf der Feier zum 25-jährigen Bestehen. SWR

Israelitische Gemeinde hilft gestrandeten Israelis in Freiburg

Betroffen zeigt sich auch Irina Katz, Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Freiburg. Viele Gemeindemitglieder hätten Verwandte und Freunde in Israel. Was gerade passiere, sei eine Katastrophe.

"Wir verstehen nicht, wie das überhaupt geschehen konnte. Wir dachten, dass Israel den stärksten Geheimdienst der Welt hat. Der Angriff konnte trotzdem über Monate hinweg vorbereitet werden."

Nun gelte es Betroffenen zu helfen: Einige Touristen und Geschäftsleute aus Israel seien in Freiburg gestrandet, sie wolle die Gemeinde nun schnell und unbürokratisch unterstützen. Sie würden bei Privatleuten untergebracht und versorgt werden, berichtet Katz. Am Montagabend plant die Gemeinde in der Synagoge in Freiburg eine Solidaritätskundgebung um 18 Uhr.

Auch Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn zeigt sich betroffen

"Wir sind schockiert und fassungslos. Unser Mitgefühl gilt den Verstorbenen und Trauernden", heißt es aus dem Rathaus. Tel Aviv-Yafo ist seit 2015 Partnerstadt von Freiburg. Als Zeichen der Solidarität hat die Stadt eine israelische Flagge vor dem Rathaus gehisst.