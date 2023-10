per Mail teilen

Nach dem massiven Angriff der Hamas auf Israel mit zahlreichen Toten reagieren auch Politiker in BW. Bundes- und Landesbehörden sind alarmiert und beobachten die Entwicklungen hierzulande.

In vielen Ländern der Welt sorgt der Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel für Empörung und Betroffenheit - auch in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sicherte dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog Solidarität zu: "Meine volle Solidarität gilt unseren angegriffenen israelischen Freunden", sagte Steinmeier am Samstag.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betonte, dass der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen in Deutschland nun "höchste Priorität" habe. Bundes- und Landesbehörden beobachten mit Sorge mögliche Reaktionen von sympathisierenden Gruppen hierzulande, hieß es.

BW-Innenministerium: "Derzeit keine Hinweise auf erhöhte Anschlagsgefahr"

Ein Sprecher des Innenministeriums Baden-Württemberg sagte auf SWR-Anfrage: "Die Sicherheitsbehörden beobachten die Sicherheitslage sehr intensiv und handeln lageorientiert. Wir aktualisieren die Gefährdungsbewertung laufend und passen unsere Schutzmaßnahmen entsprechend an." Das Innenministerium habe die Polizeipräsidien im Land informiert und sensibilisiert und halte sie weiter ständig auf dem Laufenden. Die jüdischen und israelischen Einrichtungen im Land hätten bereits ein sehr hohes Schutzniveau, hieß es. "Derzeit gibt es in Baden-Württemberg keine konkreten Hinweise auf eine erhöhte Anschlagsgefahr oder auf Solidaritätskundgebungen", so der Ministeriumssprecher.

Politiker in Baden-Württemberg verurteilen Angriff auf Israel

Auch baden-württembergische Politikerinnen und Politiker reagierten mit Entsetzen auf den Angriff der Hamas auf Israel. So schrieb der Stuttgarter Bundespolitiker und Landwirtschaftsminister Cem Özedemir (Grüne) auf der Plattform X, ehemals Twitter: "Die bestialischen Mörder der Hamas und die jubelnden Mengen in Gaza sind an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten. Israel hat unzweifelhaft das absolute Recht, sich zu verteidigen."

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) bezeichnete die Hamas auf X als "Terrororganisation", die man als solche behandeln sollte: "Mit Null Toleranz. Solidarität mit den Menschen in Israel, die seit heute Morgen den feigen Angriffen ausgesetzt sind. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien!"

Aus der baden-württembergischen CDU kommen ähnliche Töne: Der Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Manuel Hagel schrieb auf X: "Volle Unterstützung und Solidarität mit Israel! Das Land wurde auf heimtückische Art und Weise von der Hamas angegriffen. Wir stehen an der Seite Israels im Kampf gegen den Terror!" CDU-Generalsekretärin Isabell Huber ergänzte: "Es braucht einen starken Rückhalt für Israel in der jetzigen Situation! Der Terror muss aufhören!"

Der Antisemitismus-Beauftragte der Landesregierung schrieb auf X: "Als sich Israel einst aus Gaza zurückzog, stand dahinter auch die Hoffnung auf Frieden. Doch die antisemitische & terroristische Hamas unterdrückt seitdem das eigene Volk & führt immer wieder Raketenangriffe & Anschläge auf Israel aus. Auch heute…"

Auswärtiges Amt rät dringend von Reisen nach Israel ab

Unterdessen hat das Auswärtige Amt einen Reisehinweis für Israel und die Palästinensischen Gebiete (Westjordanland, Ost-Jerusalem und Gazastreifen) veröffentlicht. Von Reisen in die betreffenden Regionen werde derzeit dringend abgeraten, heißt es. Vor Reisen in den Gazastreifen werde wegen gravierender militärischer Auseinandersetzungen gewarnt.