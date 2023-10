Viele Menschen sorgen sich um Angehörige in Israel. Einige Airlines haben ihre Flüge von und nach Tel Aviv eingestellt. Doch in Baden-Baden ist am Montag eine Maschine aus Israel gelandet.

Nach den Angriffen auf Israel sorgen sich viele Menschen um ihre Angehörigen. Auch, weil nicht klar ist, welche Flüge nach Deutschland überhaupt noch stattfinden können. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden soll an diesem Montagnachmittag eine Maschine aus Tel Aviv landen. Und die wird von den anwesenden Angehörigen am Baden-Airpark sehnlichst erwartet - auch von Christine Freiermuth aus dem Elsass. Denn in diesem Flugzeug sitzen ihr Sohn und dessen Freundin.

Nach Angriffen beunruhigt: Mutter aus dem Elsass wartete auf ihren Sohn

Sorgenvoll steht Christine Freiermuth am Ausgang des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden. Erst seit Montag vergangener Woche sind ihr Sohn und seine Freundin zu Besuch in Israel gewesen. Am Samstagmorgen dann kam aus heiterem Himmel der Großangriff der palästinensischen Terrororgruppe Hamas.

Ich hatte Angst, dass er nie wiederkommt.

Seit sie von dem Angriff auf Israel erfahren habe, gehe es ihr sehr schlecht, erzählt Christine Freiermuth. Das ganze Wochenende habe sie mit ihrem Sohn Kontakt gehabt und die Nachrichten verfolgt. "Ich schlafe nicht mehr, ich gucke Fernsehen Tag und Nacht. Das Wochenende war furchtbar." Sie habe Angst gehabt, dass ihr Sohn nicht wiederkommt.

Erleichterung und Freude: Christine Freiermuth, ihr Sohn und dessen Freundin sind wieder vereint SWR Tobias Zapp

Israel-Reisende mussten in Bunker: Raketenangriffe hautnah erlebt

Als Christine Freiermuth ihren Sohn und seine Freundin endlich in die Arme schließen kann, ist die Erleichterung groß. Aber da sind auch die bedrückenden Erlebnisse: Am Samstagabend habe es einen Luftalarm gegeben. Daraufhin haben sich der Sohn und seine Freundin für ein paar Stunden in einem Luftschutzbunker versteckt. Ihr Sohn habe sehr "gestresst" auf sie gewirkt, sagt sie. Die Mutter ist sich sicher, er habe ihr seine wahren Gefühle nicht so sehr zeigen wollen, auch um sie und die Eltern seiner Freundin zu schonen.

Am Samstagabend gab es mehr und mehr Raketenangriffe.

Pierre Freiermuth erzählt von mehreren Alarmen. Am Samstagabend habe es mehr und mehr Raketenangriffe gegeben. Auch andere Passagiere des Fluges aus Tel Aviv berichten dem SWR davon, dass sie in ihren Hotels mehrmals in den Bunker mussten. Mia aus Karlsruhe erzählt, dass eine Rakete etwa 200 Meter neben ihrem Hotel in Tel Aviv eingeschlagen ist.

Flüge aus und nach Israel sind teilweise eingestellt

Man kann von wohl von Glück sprechen, dass der Sohn von Christine Feiermuth noch einen Flug aus Tel Aviv erwischt hat. Die Lufthansa Gruppe hat wegen der angespannten Lage in Israel am Montagnachmittag angekündigt, alle regulären Flüge ihrer Airlines von und nach Tel Aviv bis einschließlich Samstag auszusetzen. Schon ab dem Wochenende waren Israel-Flüge eingestellt worden. Auch eine Schülergruppe aus Ettlingen (Kreis Karlsruhe) sitzt derzeit in Israel fest.

Für Christine Feiermuth steht fest: Dass ihr Sohn an diesem Montag gesund aus Israel zurückgekommen ist, macht diesen Tag zum schönsten in ihrem Leben.