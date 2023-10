Von Hamas verschleppt: Junge Frau hat Familie in Ravensburg

In Israel ist offenbar eine junge Frau von Terroristen der Hamas entführt worden. Sie hat nach Angaben der Familie verwandschaftliche Beziehungen nach Ravensburg.

Die Fotos und Videos, die im Netz kursieren, sind grausam und brutal: eine junge Frau liegt auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks. Ob sie noch lebt oder nur bewusstlos ist, ist nicht zu klären. Laut Angaben der Familie war Shani Louk auf einem Festival im Süden des Landes in der Nähe des Gaza-Streifens mit Freunden. Terroristen der Hamas griffen das Festival an und entführten zahlreiche junge Menschen, darunter auch die 22-jährige Shani Louk Anhand körperlicher Merkmale und Tattoos hat die Familie sie auf Videos im Netz identifizieren können.

Mutter wendet sich an die Öffentlichkeit

In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, wendet sich die Mutter, an die Behörden und bittet um Hilfe. Sie wirkt gefasst und spricht direkt in die Kamera. "Ich bitte jede Hilfe und jede Neuigkeiten zu uns zu schicken", sagt die Mutter. Am Ende ist der Pass von Shani Louk eingeblendet. Die Familie sagt, sie wisse nicht, wie es der verschleppten Frau geht und ob sie noch am Leben ist.

Verwandtschaft in Baden-Württemberg

Laut Informationen des SWR hat die Mutter verwandtschaftliche Beziehungen nach Ravensburg. Und in Baden-Württemberg gibt es noch weitere Verwandte der Familie im oberen Neckartal. Diese machen sich große Sorgen um Shani Louk und hoffen, dass sie noch lebt.

Die deutschen Behörden bestätigen den Fall der Vermissten bisher nicht.