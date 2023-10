per Mail teilen

Nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel hat in Mannheim am Abend eine Mahnwache stattgefunden. Nach SWR-Angaben kamen 300 Menschen, um ihre Solidarität auszudrücken.

In Mannheim hat am Abend eine Mahnwache für die Opfer des tödlichen Großangriffs auf Israel stattgefunden. Dazu aufgerufen hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft. In ihrem Aufruf verurteilte der Verein die Angriffe der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung "auf das Schärfste". Die Mahnwache soll die Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen.

Mannheim Oberbürgermeister Christian Specht: Wir gedenken der Opfer

Viele Teilnehmer hielten Israelische Flaggen hoch. Neben der Rede von Oberbürgermeister Specht wurde nicht viel gesprochen. Nur ein Mannheimer Rabbi hatte noch ein Gebet gesungen. Man wolle den Opfern des Krieges vor allem schweigend gedenken, sagten die Veranstalter der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Kerzen in Gedenken an Opfer

Die Organisatoren haben am Abend auf dem Mannheimer Paradeplatz gemeinsam mehrere Hundert Kerzen als Zeichen des Friedens angezündet. Damit möchten sie der Menschen gedenken, die seit Beginn der Kämpfe am Samstag ums Leben gekommen sind.

Mahnwache blieb friedlich, kaum Zwischenfälle

Abgesehen von wenigen Zwischenrufen von Passanten, blieb die Demonstration ohne Zwischenfälle. Am Mittwochabend soll es in Heidelberg eine Mahnwache am Universitätsplatz geben.