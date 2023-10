Parlamentswahl in der Schweiz: Rechte gewinnen, Grüne verlieren

Die Schweizer haben das nationale Parlament gewählt. Dabei ist die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) wie erwartet als Sieger aus der Parlamentswahl hervorgegangen.

Die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) hat die Nationalratswahl gewonnen. Laut aktuellen Hochrechnungen vom Sonntagabend kommt sie auf 29 Prozent der Stimmen, das sind 3,4 Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren. Damit verteidigt die SVP ihren Status als stärkste Partei in der Schweiz. An der Zusammensetzung der Regierung, dem Bundesrat, wird sich durch die Wahl voraussichtlich nichts ändern.

Aus Bern hat die ARD-Schweiz-Korrespondentin Kathrin Hondl über die Wahl berichtet:

Große Verluste für die Grünen

Die größten Verluste erleiden indes die Grünen. Sie kommen nur noch auf 9,1 Prozent, mehr als 4 Prozentpunkte weniger als 2019. Die liberale FDP und die christliche Partei "Mitte" dürften bei rund 15 Prozent landen, die Sozialdemokraten bei 17 und die Grünliberalen bei 7 Prozent.

Im Wahlkampf punktete die SVP nach Einschätzung von Experten vor allem mit dem Thema Zuwanderung. Berüchtigt in der Schweiz sind etwa die "Messerstecher-Plakate" der Partei, die erneut zum Einsatz kamen. Mit Slogans wie "Messerstecherei in Asylantenheim. Wer das nicht will, wählt SVP" warb sie so erfolgreich um Stimmen.

So stimmten Basel-Land und Basel-Stadt ab

Stärkste Partei im Kanton Basel-Land bei den Nationalratswahlen ist die Schweizerische Volkspartei Baselland SVP. Im Kanton Basel-Stadt wurden vier Vertreterinnen in den Nationalrat gewählt, die meisten Stimmen holte Sarah Wyss von der Sozialdemokratischen Partei. Mit ihrer Parteikollegin Eva Herzog zieht auch eine Sozialdemokratin für den Kanton Basel-Stadt in den Ständerat ein. Vertreterin des Kantons Basel-Land wird dort Maya Graf von den Grünen. Beide Basel haben je einen Sitz im Ständerat. Er repräsentiert die Kantone der Schweiz im Parlament.

Waldshuter CDU-Abgeordneter will engere Zusammenarbeit bei Migration

Der Waldshuter Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) forderte als Reaktion auf den Wahlausgang eine engere Zusammenarbeit im deutsch-schweizerischen Grenzraum in Sachen Schleuser-Kriminalität und illegaler Migration. Schreiner ist auch Vorsitzender der Deutsch-Schweizerischen Parlamentariergruppe im Bundestag. "Die Schweiz-Wahl hat gezeigt, dass das Thema Migration die Menschen bewegt", so Schreiner in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland sei zu einem echten Hotspot der Migration geworden.