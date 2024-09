per Mail teilen

Hardy Faißt, Jahrgang 1966, arbeitet als Regionalkorrespondent und Redakteur bei SWR aktuell und ist Autor der Landesschau Baden-Württemberg.

Hardy Faißt, Regionalkorrespondent und Leiter des SWR Regionalbüros in Villingen-Schwenningen SWR Christian Koch

"Macher" mit feinem Sinn für die Geschichten hinter der Geschichte.

Nach seiner Ausbildung und Volontariat in Frankfurt am Main landet Hardy Faißt 1989 als junger Reporter beim ebenso jungen Programm "SWF 1 Radio Breisgau" - dem ersten Regionalfenster des damaligen Südwestfunks in Freiburg.

Die Baar wurde schon früh seine journalistische Heimat

Nur zwei Jahre später zieht es ihn auf die Baar ins SWF-Büro in Villingen-Schwenningen. Nach kurzer Unterbrechung und einem Wechsel des Sendeplatzes nach Tübingen, berichtet der Vollblutjournalist seit 2012 wieder aus dem Büro Villingen-Schwenningen und versorgt als "regionale Schnittstelle" die Studios Freiburg und Tübingen mit Fernsehbeiträgen, Radioberichten und Artikeln aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Und das stets auf der Suche nach den Geschichten "hinter" der Geschichte.