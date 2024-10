per Mail teilen

Eine Woche nach dem tödlichen Unfall in Esslingen ist am Abend ein Trauermarsch für die Opfer geplant. Eine Frau und ihre zwei Kinder waren von einem Auto erfasst worden.

Nach dem tragischen Unfall in Esslingen-Weil am vergangenen Dienstag, bei dem eine Mutter und ihre beiden Söhne von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurden, sollen am Dienstagabend ab 18 Uhr ein Gebet und ein Trauermarsch stattfinden.

Organisatoren wollen "ein Zeichen der seelischen Unterstützung" setzen

Geplant hat den Trauerzug mit Kerzen die italienische Gemeinde. Der Pastoralrat der katholischen Kirche in der Pliensauvorstadt und die italienische Gemeinde Esslingen laden um 18 Uhr zu einem Gebet für die Unfallopfer von Weil in die Kirche St. Elisabeth ein. Anschließend will die Trauergemeinde mit brennenden Kerzen von St. Elisabeth zu dem Unglücksort beim Sportpark Weil ziehen.

Es sei ein Zeichen der seelischen Unterstützung, heißt es von den Organisatoren. Nach solch einem dunklen Ereignis wolle man wieder einen Funken Licht und Hoffnung geben.

Die 39-jährige Frau und ihr beiden 3 und 6 Jahre alten Söhne waren vor einer Woche beim Sportpark Weil in Esslingen von einem Auto erfasst und getötet worden. Der 54-jährige Unfallverursacher kam in ein Krankenhaus.