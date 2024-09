Ein Streit in Ludwigsburg endete für einen jungen Mann im Krankenhaus. Er wurde mit einem Messer verletzt. Zuvor soll auch Pfefferspray im Einsatz gewesen sein.

In der Ludwigsburger Innenstadt ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist dabei ein 24-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Er kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Ludwigsburg: Auseinandersetzung mit Pfefferspray am Bahnhof

In der Nähe des Bahnhofs war es zum Streit zwischen zwei ungleichen Gruppen gekommen. Die eine bestand laut Zeugenaussagen aus bis zu 15 Personen, die andere aus etwa 4. Nachdem die größere Gruppe die Männer der kleineren Gruppe mit Pfefferspray besprüht haben sollen, sei diese geflohen, so die Polizei.

Im Bereich des Arsenalplatzes soll dann einer der Täter den 24-Jährigen verletzt haben. Ein 25-Jähriger wollte offenbar dem Verletzten zur Hilfe eilen, dabei sei er von der größeren Gruppe gestoßen und geschlagen worden. Die Tatverdächtigen konnten fliehen. Die Person mit dem Messer wurde von Zeugen als Jugendlicher zwischen 15 und 17 Jahren beschrieben.

Bezug zu gewalttätigen Gruppen unklar

Die Polizei versucht jetzt die Hintergründe der Tat zu klären. Ob es einen Zusammenhang zu anderen Taten in der Region Stuttgart gibt, könne noch nicht gesagt werden, heißt es beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. Die Region um Stuttgart wird seit Mitte 2022 immer wieder von Konflikten gewaltbereiter multi-ethnischer Gruppen erschüttert, die ihre Auseinandersetzungen teilweise mit Schusswaffen austragen.