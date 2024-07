per Mail teilen

Zwei Männer steigen aus einem Auto aus, sie schlagen und treten auf einen 41-Jährigen ein. Einer zückt ein Messer, danach flüchten die Täter. Der Fall hinterlässt viele Fragen.

In Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) ist ein Mann von zwei Unbekannten angegriffen und verprügelt worden. Einer der beiden soll den 41-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Täter ließen ihr Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen zurück. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, die Polizei gab ihn am Montagnachmittag bekannt.

Der 41-Jährige hatte demnach an seinem Auto auf zwei Bekannte gewartet. Laut Polizei tauchte plötzlich ein schwarzes Fahrzeug auf, zwei Männer stiegen aus und der Wagen fuhr weiter. Die beiden Unbekannten griffen den 41-Jährigen an, sie traten auf ihn ein und schlugen nach ihm. Einer der Täter zog ein Messer und verletzte das Opfer lebensgefährlich. Danach stiegen die Unbekannten wieder in das schwarze Fahrzeug und fuhren davon.

Operation im Krankenhaus rettet Opfer das Leben

Der Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er noch in derselben Nacht operiert wurde. Lebensgefahr bestehe mittlerweile nicht mehr, so die Polizei weiter. Bisher habe man noch nicht mit ihm sprechen können.

Kein Zusammenhang mit Schussserie

Die Polizei suchte nach den Tätern, bisher aber ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt. Die Tat stellt die Polizei vor viele Fragen. Die genauen Hintergründe sind momentan noch unklar, genauso wie exakte Ablauf der Auseinandersetzung.

Bisher habe man keine Erkenntnisse, dass der Vorfall mit rivalisierenden Banden in der Region zusammenhänge, sagte die Polizei dem SWR auf Nachfrage. Seit rund zwei Jahren gehen bei einer Schussserie in der Region Stuttgart zwei Banden immer wieder aufeinander los. 68 Festnahmen hat es mittlerweile (Stand 16. Juli) gegeben.