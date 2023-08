per Mail teilen

Die Strecke der Schönbuchbahn im Kreis Böblingen muss an einigen Stellen erneuert werden. Deshalb kommt am Bahnhof Böblingen jetzt noch ein weiterer Schienenersatzverkehr dazu.

Aufgrund von notwendigen Bauarbeiten muss die Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Dettenhausen (Kreis Tübingen) ab Samstag bis zum 10. September gesperrt werden. In dieser Zeit werden Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) eingesetzt. In der App der Deutschen Bahn trägt die Schönbuchbahn die offizielle Regionalbahn-Kennung: RB46.

Bauarbeiten an der Schönbuchbahn

Auf der Strecke müssen nach Angaben des Kreises Böblingen einige Streckenabschnitte ausgebessert werden. Es sollen unter anderem sogenannte Stopfarbeiten durchgeführt werden, um die Gleisanlage zu verbessern. Außerdem müssten alte Bahnschwellen unter den Gleisen ausgetauscht werden, vor allem zwischen Böblingen-Zimmerschlag und Dettenhausen.

In den vergangenen Jahren mussten Reisende und Pendlerinnen und Pendler auf der Schönbuchbahn-Strecke schon oft den Bus als Schienenersatzverkehr nehmen. Die Strecke war immer wieder gesperrt, beispielsweise um sie zu elektrifizieren und die bis dahin eingleisige Route auszubauen. Zudem gibt es Probleme mit der Lieferung von neuen Elektrozügen, die extra für die Schönbuchbahn-Strecke bestellt wurden.

Noch ein Schienenersatzverkehr mehr ab Böblingen

Mit diesem Bauprojekt fällt bis zum Ende der Sommerferien noch eine weitere Bahnverbindung ab dem Bahnhof Böblingen weg. Und ein weiterer Schienenersatzverkehr mit Bussen kommt hinzu. Bis zum Ende der Sommerferien (9./10. September) fahren in Böblingen schon Ersatzbusse für die S-Bahn, Regionalzüge und ICs ab.

Diesen Anblick gibt's die nächsten drei Wochen nicht: Es fährt keine Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Dettenhausen. Landratsamt Böblingen, Pressestelle

Diese Baustellen erschweren den Zugverkehr

Konkret geht es um folgende Ersatzverkehre:

Wegen einer Brücken-Baustelle in Ehningen (Kreis Böblingen) und Digitalisierungsarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart ist bereits die Strecke der S-Bahn S1 und des Regionalverkehrs unterbrochen. Hierfür gibt es zwei SEVs.

Durch die Brücken-Arbeiten in Ehningen ist außerdem die Gäubahn-Strecke unterbrochen, die normalerweise Stuttgart und Singen (Hohentwiel) per IC verbindet. Ein Ersatz-Regionalzug pendelt nun nur noch zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Böblingen. Ab dort besteht dann SEV in Richtung Süden.

Denn aufgrund eines Streckenausbaus ist die Gäubahn-Strecke aktuell auch noch bei Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) unterbrochen. Deshalb gibt es auch noch einen Expressbus nach Singen und einen Bus mit Zwischenhalten nach Rottweil, jeweils ab Böblingen. Die Baustelle an der Gäubahn dauert noch bis Ende Oktober.

SEV im Überblick

BusRE14a: Express-Bus direkt zwischen Böblingen und Herrenberg - Abfahrt Böblinger Busbahnhof ZOB am Steig 8

S-Bahn S1: Bus zwischen Böblingen und Herrenberg, über die Ortschaften mit Halt in Hulb, Ehningen, Gärtringen und Nufringen - Abfahrt Böblinger Busbahnhof ZOB am Steig 8

IC: Bus nach Rottweil mit Halten in Horb am Neckar, Sulz am Neckar und Oberndorf am Neckar - Abfahrt am Bahnhofsausgang Flugfeld

IC: Express-Bus von Böblingen bis Singen mit einzigem Halt in Rottweil - Abfahrt am Bahnhofsausgang Flugfeld