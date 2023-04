Auf Reisende zwischen Stuttgart und Singen kommen bald Probleme zu: Wegen Bauarbeiten kommt es auf der sogenannten Gäubahn zu monatelangen Ausfällen. Doch das ist nicht alles.

Von Juni bis Ende des Jahres kommt es auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) immer wieder zu Streckensperrungen und Unterbrechungen. Grund dafür sind verschiedene Bauarbeiten. Ab Juli beispielsweise fahren zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) vorübergehend keine Fernzüge. "Der Fernverkehr entfällt auf der gesamten Linie Stuttgart–Singen (Hohentwiel)", teilte die Deutsche Bahn mit. Dies gelte bis 8. September. In dieser Zeit bietet die Bahn stattdessen einen Ersatzverkehr mit Bussen an.

Die angekündigten Bauarbeiten führten zu Kritik aus der Politik. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Nürtingen/Filder und bahnpolitische Sprecher der Partei, Matthias Gastel, wirft der Bahn schlechte und unabgestimmte Planungen vor. Statt nacheinander hätte die Bahn die Arbeiten in einer gemeinsamen und insgesamt deutlich kürzeren Bauphase durchführen können, kritisiert der Bundespolitiker aus Nürtingen.

Von Juli bis September: Fernzüge Stuttgart-Singen entfallen

Für die entfallenden Fernzüge bietet die Bahn Ersatzbusse an. "Es fährt ein Expressbus zwischen Böblingen und Singen (Hohentwiel) mit Halt in Rottweil", so das Unternehmen. Ein weiterer Bus sei zwischen Böblingen und Rottweil unterwegs und halte unterwegs in Horb, Sulz (Neckar) und Oberndorf (Neckar). Ab Singen könnten Reisende dann wieder wie gewohnt im Stundentakt mit Zügen in Richtung Zürich weiterfahren.

Ein Zug fährt auf der Gäubahnstrecke zwischen Zürich und Stutttgart. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christian Johner

Bis Juli und ab September: Behinderungen auf der Gäubahn

Bereits vor und nach dem Zeitraum zwischen Juli und 8. September kommt es auf der sogenannten Gäubahn zu Problemen im Bahnverkehr. Dies gilt sowohl für die Zeit zwischen dem 3. und dem 30. Juni sowie zwischen dem 9. September und dem 26. Oktober. Statt stündlich fahren die IC-Züge dann zwischen Stuttgart und Horb nur alle zwei Stunden.

Ab Horb müssen Reisende mit Bussen nach Singen weiterfahren. "Es fährt ein Expressbus zwischen Horb und Singen (Hohentwiel) mit Halt in Rottweil sowie ein weiterer Bus zwischen Horb und Rottweil mit Halt in Sulz (Neckar) und Oberndorf (Neckar)", teilte die Bahn dazu mit. Ab Singen sei dann wieder normaler Zugverkehr in Richtung Zürich möglich.

Probleme auch im Regionalverkehr auf der Gäubahn

Neben den bereits genannten Zugausfällen und Behinderungen im Fernverkehr auf der Gäubahn fahren auch Regionalzüge dort teilweise eingeschränkt. Dies betrifft die Linie RE 14 zwischen Stuttgart und Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt). Zwischen Horb (Kreis Freudenstadt) und Rottweil sowie Böblingen und Herrenberg (Kreis Böblingen) müssen Reisende auf Ersatzbusse umsteigen. Dies gilt zwischen Juli und dem 8. September.

Über die erste Phase von Anfang bis Ende Juli teilt die Bahn mit: "Die S-Bahn Stuttgart fährt zudem einen Ersatzbus zwischen Böblingen und Herrenberg mit Halt in Hulb, Ehningen, Gärtringen und Nufringen. Von Böblingen bis Ehningen fahren die Busse parallel zu den Zügen der Linie S1, die in diesem Zeitraum in Ehningen beginnen und enden. Zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Böblingen fährt die S1 über Stuttgart-Vaihingen im 30-Minuten-Takt sowie alle zwei Stunden der RE 14."

Außerdem kommt es vom 12. Juni bis 8. September zu Zugausfällen auf der Strecke zwischen Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) und Freudenstadt (Hauptbahnhof). Grund sind Arbeiten an einer Straßenbrücke. Weitere Details über die Zugausfälle und die Verbindungen mit Ersatzverkehr gibt es online.