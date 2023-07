Stammstreckensperrung der S-Bahn-Stuttgart in den Sommerferien

per Mail teilen

Die S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart wird während der Sommerferien gesperrt. Damit verbunden sind weitreichende Fahrplanänderungen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.

Bereits zum dritten Mal sperrt die DB während der Sommerferien in Baden-Württemberg die Tunnelstrecke zwischen den Stuttgarter S-Bahn-Stationen Hauptbahnhof (tief) und Vaihingen. Vom 29. Juli bis zum 8. September werden keine Bahnen zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Vaihingen fahren. Dadurch ändern sich die Fahrpläne erheblich.

Busse vom Hauptbahnhof zu den S-Bahn-Stationen

So sollen die S-Bahnen im Halbstundentakt auf geänderten Linien fahren und im Hauptbahnhof oben halten. Von dort gäbe es dann Busse zu den innerstädtischen S-Bahn-Stationen. Auch sollen mehr Stadtbahnen und Expressbusse eingesetzt werden, sowie Regionalexpress-Züge zwischen dem Hauptbahnhof und Böblingen. Die S-Bahn kann in diesem Jahr nicht wie sonst auf die Panorama-Strecke der Gäubahn umgeleitet werden, weil hier eine zu starke Abnutzung der Räder erfolge. Weil der S-Bahn-Betrieb in den Hauptbahnhof verlegt wird, müssen sich Reisende zudem auf Fahrplanänderungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen.

Die Deutsche Bahn rüstet für den Digitalen Knoten Stuttgart auch die Stammstrecke der S-Bahn mit dem European Train Control System (ETCS) aus. Die Umstellung von der konventionellen Signaltechnik auf die digitale Variante führt laut Bahn auf der bestehenden Strecke zu mindestens 20 Prozent mehr Kapazität. Zudem erneuert die Bahn Gleise im Bereich der Stationen Stadtmitte, Schwabstraße und Vaihingen.

Alle wichtigen Infos der Bahn auf spezieller Internetseite

Die Fahrzeiten sind durch die Sperrung überwiegend länger. Alle wichtigen Infos hat die S-Bahn Stuttgart auf einer Internetseite zusammengestellt. Die Bahn teilte mit, dass sie den S-Bahn-Betrieb auf der Stammstrecke am Samstag, 9. September, mit einem ganztägig durchgängigen Halbstundentakt auf allen Linien wieder aufnehmen wird. Mit dieser Umstellungsphase auf den regulären Fahrplan außerhalb von Hauptverkehrszeiten sollen mögliche Auswirkungen auf den Verkehr für Pendlerinnen und Pendler vermieden werden.

Mit Ende der Sommerferien am 10. September kommt es in mehreren Bauphasen für das Digitale Stellwerk Untertürkheim bis zum 30. Oktober zu Beeinträchtigungen. Betroffen sind die Bereiche Untertürkheim, Bad Cannstatt sowie die Schusterbahn bis Zazenhausen. Die Baustellen beeinträchtigen die Fern- und Regionalzüge sowie S-Bahnen und den Güterverkehr. Die DB will zu den Fahrplankonzepten und möglichen Ersatzverkehren nach den Sommerferien rechtzeitig informieren.