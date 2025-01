Stuttgart: Warum jetzt alle zum "Pre-Work-Feiern" gehen statt zur "Afterwork"-Party

In New York und Berlin gibt es den Trend bereits: Menschen feiern ohne Alkohol und morgens, um mehr vom Tag zu haben. Ein Konzept, das jetzt auch in Stuttgart ausprobiert wurde.

Der frühe Vogel schwingt das Tanzbein: Afterwork-Parties sind out, jetzt gibt es "Pre-Work-Parties". Seit dieser Woche auch in Stuttgart, im Stadtpalais. Und die Stuttgarterinnen und Stuttgarter wissen das Angebot zu schätzen.

Draußen ist es stockdunkel, als die ersten vereinzelten Menschen über den Haupteingang ins Stadtpalais hereinhuschen. Die meisten sind in dicke Jacken gehüllt und schauen etwas verunsichert und müde. Ob da wirklich geöffnet ist? Es ist 6 Uhr am Morgen. Nichts deutet darauf hin, dass auf der kleinen Fläche vor dem Café im Erdgeschoss des Stadtpalais gleich wild gefeiert wird.

Doch wenn es nach den Erfindern der ersten "Pre-Work-Party" in Stuttgart geht, dann sollten sich hier mit Hilfe von DJane Atina Turner gleich morgendliche Feierlaune und Bewegungsfreude entwickeln. Martin Labacher ist Kreativleiter im "Wizemann", das für das Café im Stadtpalais zuständig ist. Er und Steffen Herbrik haben sich die Party ausgedacht und sie "Palais avant" genannt. Auch wenn sie französisch daherkommt, lehnt sich das Format an internationale Vorgänger-Parties an, sagen die Beiden. Es geht um Feier-Spaß am Morgen, bevor der Tag überhaupt losgeht.

Viel Kaffee gehört natürlich schon dazu bei der Stuttgarter "Pre-Work-Party". SWR Diana Hörger

Ingwer-Shot statt Mexikaner: Hier wird ohne Alkohol gefeiert

Ganz wichtig: Es wird kein Alkohol ausgeschenkt. Martin Labacher sagt, damit grenze man sich von anderen Party-Formen ab: "Und zum anderen dürfen Kinder mitkommen. Und wir wollten einfach einen fröhlichen Start in den Tag, ohne die vielleicht erschwerten Bedingungen des Nachtlebens. Haben wir oft genug bei unseren anderen Veranstaltungen. Jetzt machen wir mal ein bisschen anderes Konzept!" Dazu gibt es also kein Bier, aber neben Kaffee auch Ingwer-Shots zum Wachwerden.

Aktivität am Morgen: Schwung für den ganzen Tag

Tatsächlich wird es gegen 7 Uhr langsam voll im Stadtpalais und auch auf dem Dancefloor. Offenbar haben sich an diesem Morgen doch einige Studierende und Berufstätige den Wecker gestellt, um vor dem ersten Termin im Büro noch ein Tänzchen aufs Parkett zu legen. So wie Marie und Colyn. Die beiden waren vor der Party im Stadtpalais sogar noch eine Runde joggen. Das hier sei eine Belohnung für das Schwitzen am Morgen, sagen sie strahlend und mit roten Wangen. Gleich gibt es für sie ein Croissant und einen Orangensaft an der Bar. Colyn, der Bezirksvorsteher von Stuttgart-Degerloch ist, tankt mit der Aktivität am Morgen Energie für den Tag auf der Arbeit, sagt er.

Colyn und Marie waren vor dem Feiern am frühen Morgen sogar noch joggen. SWR Diana Hörger

Ich habe dann um 9:30 Uhr meinen ersten Termin. Aber da werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Schweißperlen im Gesicht haben.

Auch Tobias hat sich vor der Arbeit bei der Deutschen Bahn extra noch einen Wecker um 6 Uhr gestellt, um bei der Party dabei sein zu können. "Ich mag es halt, so Konzepte, wo getanzt und nicht gesoffen wird. Tanzen ist was, was wir alle brauchen, das gibt es in jeder Kultur und verbindet die Menschen, gerade, wenn man nicht 'intoxicated' ist, also mit nüchternem Kopf."

Tanzen brauchen wir alle, das verbindet die Menschen!

Die Tanzfreude ist größer als der Drang nach Schlaf

7:30 Uhr: Auf der Tanzfläche ist es inzwischen voll geworden. Doris ist Tänzerin und tanzt direkt vor dem Mischpult in der ersten Reihe. Sie ist selbständig und wird sich nach der Party gleich mal an den Rechner setzen, sagt sie. Das Aufstehen am Morgen sei hart gewesen. Um 5.30 Uhr habe ihr Wecker geklingelt. "Ich hab ihn zehn Mal weggedrückt. Und bin dann um 6:30 Uhr aus dem Haus. Aber die Tanzfreude ist größer als der Drang nach Schlaf!", sagt sie lachend.

So scheint es auch den anderen zu gehen, die im Stadtpalais ihre Franzbrötchen essen und ihren Kaffee trinken. Überall wache und strahlende Gesichter. 309 Tänzerinnen und Tänzer sind gekommen, sagen die Veranstalter. Dass gleich bei der Premiere so viele Menschen kommen würden, damit hätten sie nicht gerechnet, sagt Martin Labacher. "Wir sind im schlimmsten Fall von 20 Leuten ausgegangen und hätten dann eben mit denen gefeiert. Aber es ist wunderbar, dass jetzt so viele da sind und getanzt wird. Ich bin selbst gar kein großer Tänzer. Ich wäre auch ehrlich gesagt privat schwer zu überzeugen, zu so einer Uhrzeit hier anzutanzen, im wahrsten Sinne des Wortes", so Labacher.

Gegen 9 Uhr schnappen sich die Ersten wieder ihre Jacken und machen sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Tanja und Lena trinken noch ihren Cappuccino aus, bevor sie sich loslösen. Sie seien beide jetzt wirklich motiviert, sagt Tanja, trotz des frühen Aufstehens. "Wir haben eben festgestellt: Wir haben richtig gute Laune, es ist ein richtig guter Start in den Tag!" Und Doris aus der ersten Reihe ist sich sicher: Falls es wieder eine "Pre-Work-Party" in Stuttgart gibt, wird sie wieder tanzen: "Auf jeden Fall, und ich bringe noch mehr Leute mit!"