Mein Kleiderschrank: Chemikerin Uta liebt Secondhand-Mode

„Ich habe so viel geweint, dass ich keine Träne mehr habe.“ Das sagte der Lörracher "Maroni-Mann" Salvatore Pappalardo, nachdem ein Brand in einer Lagerhalle am 29. Dezember 2024 seine Maroni-Verkaufsstände und Fahrzeuge zerstörte. Dank einer erfolgreichen Online-Spendenaktion, die schnell 11.000 Euro erbrachte, kann Pappalardo nun schon wieder mitten in Lörrach seine heißen Maroni verkaufen. Er ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft.