Nach den tödlichen Schüssen am Samstag in Asperg (Kreis Ludwigsburg) sind drei weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen sind erst 17 Jahre alt.

Wenige Tage nach den tödlichen Schüssen in Asperg hat die Polizei am Montag drei weitere Tatverdächtige festgenommen. Das teilte sie am Dienstagabend mit. Es handelt sich demnach um zwei 17-Jährige und einen 27-Jährigen. Bereits am Samstag war ein 20-Jähriger festgenommen worden - er sitzt in Untersuchungshaft.

Asperg: Drei weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Alle vier Festgenommen stehen im Verdacht einen 18-Jährigen in Asperg erschossen und einen weiteren 18-Jährigen mit Schüssen schwer verletzt zu haben. Die am Montag festgenommen Verdächtigen wurden laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags und versuchten Totschlags. Die Tatverdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingewiesen.

Asperg: 18-Jähriger durch Schüsse getötet

Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen wegen Schüssen alarmiert worden. Einsatzkräfte fanden wenige Minuten später auf einem Schotterparkplatz einer Kleinturnhalle die beiden 18-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm zuerst einen 20-Jährigen in seiner Wohnung fest und stellte Beweismittel sicher.

Region Stuttgart: Vorfälle mit Schüssen häufen sich

Immer wieder fielen Schüsse in den letzten Wochen in der Region Stuttgart. Einen Zusammenhang mit der Tat in Asperg scheint es aber nicht zu geben. Laut Polizei handelt es sich um einen lokalen Konflikt. Die Polizei hat ihre Präsenz in Asperg erhöht.

Nach SWR-Recherchen gab es im vergangen Jahr in Baden-Württemberg 226 Straftaten, bei den mit Schusswaffen gedroht wurde. Bei 296 Straftaten wurde geschossen. Insgesamt gab es im Jahr 2022 im Land 550.008 Straftaten.